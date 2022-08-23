Убийство Дарьи Дугиной вызвало большой резонанс в западных СМИ. Газеты пытаются объяснить роль 60-летнего философа в российской повестке, сомневаются в официальной версии ФСБ и предполагают, что Россия попытается отомстить за убийство Дугиной на военном уровне.
«Допустить участие Киева сложно» – гибель Дарьи Дугиной в западных СМИ
Убийство Дарьи Дугиной – дочери идеолога агрессивного «русского мира» Александра Дугина – нашло широкий отклик в западных СМИ. Газеты пытаются объяснить роль 60-летнего философа в российской повестке, сомневаются в официальной версии ФСБ и предполагают, что Россия попытается отомстить за убийство Дугиной на военном уровне.
Дочь Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово.
Сегодня ФСБ опубликовало свою версию произошедшего: в убийстве подозревают гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая 23 июля приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.
Чтобы объяснить значение убийства Дугиной западные газеты пытаются дать определение роли ее отца в российский политике - и сделать это им очевидно непросто.
«Пророк» или «русский фашист»?
Западные СМИ интересует прежде всего сам Александр Дугин как один из главных идеологов «евразийства» и его отношения с президентом Владимиром Путиным. Одни называют его «мозгом российского президента», другие отмечают, что отношения Дугина с Путиным не вполне понятны, а сам российский философ формально не занимает никаких государственных должностей.
«Со своей длинной бородой и затянутыми назад волосами, Александр Дугин похож на пророка. Он свободно владеет английским и говорит в строгом тоне. Дугин – один из архитекторов «евразийства», имперской идеологии, настаивающей на особой роли России.
Аналитики расходятся в оценке его влияния на президента Путина, но идея 60-летнего философа о том, что Россия должна собрать свои исторические территории, отвергнуть тлетворное влияние Запада и пойти своим собственным, особым путем, оказывает очевидное влияние на образ мыслей обитателей Кремля», – пишет Times, называя Дугина «человеком, сформировавшим Путина».
Американский общественный вещатель NPR пишет о Дарье Дугиной так: «Она была дочерью человека, которого часто называют "мозгом Путина". Дугин – известный российский интеллектуал-националист, чье видение восстановленной Российский империи подводит идеологические основания под путинскую войну в соседней Украине».
«Больше 10 лет и отец, и дочь настаивали на российском вторжении. Оба много раз заявляли, что процветание России возможно только при условии уничтожения Украины», – пишет NPR.
«Мозгом Путина» Дугина впервые в англоязычной прессе назвал в 2014 году автор журнала Foreign Affairs. Сегодня этот эпитет часто встречается в комментариях по поводу гибели Дарьи Дугиной, а газета Independent даже называет философа «путинским Распутиным».
Financial Times, с другой стороны, отмечает, что формально Дугин не занимает в российским правительстве никаких постов.
«Влияние Дугина на Путина иногда переоценивали, – пишет газета. – Он лишился преподавательского поста в главном московском университете и почти перестал появляться на телевидении, а США и Канада наложили на него персональные санкции в 2015 году, после того как созданное им Международное евразийское движение объявило набор добровольцев для войны в Донбассе».
«Дугин известен разработкой крайне правого взгляда на роль России в мире. Его описывали как "русского фашиста" и известного апологета теорий заговора», – пишет Guardian, заимствуя это определение из колонки своего же корреспондента.
"Некоторые говорят, что он помог сформировать экспансионистскую внешнюю политику российского президента. Однако степень влияния Дугина на Путина остается предметом догадок – многие информированные источники говорят, что его влияние на Кремль было минимальным", – пишет Guardian.
«Применение Дугину в кремлевских СМИ все же нашлось: иногда ему там предоставляли платформу для продвижения своей агрессивной идеологии, а иногда использовали для дискредитации более агрессивных националистов», – пишет газета.
Версии
Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної «призначено» українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку «Правого сектора» чи «естонську візу». Жаби й гадюки 🇷🇺 спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 22, 2022
Украинские власти категорически отрицают причастность к убийству Дугиной, ответственность за которое ФСБ возложило на Киев
Журналисты New York Times обращают внимание на обстоятельства смерти Дарьи Дугиной.
«Попытки покушений и заказные убийства публичных фигур были определяющим мотивом беспокойных российских 1990-х годов. В последние годы в Украине их целями становились бизнесмены и журналисты, а в последние недели, в оккупированных частях Украины, пророссийские деятели», – пишет газета.
«В Москве 1990-х взрывы автомобилей были привычным делом, но в путинской России они стали редкостью. [...] И хотя раньше украинским спецслужбам удавалось проводить операции на оккупированных Россией территориях, неподалеку от линии фронта, нет никаких оснований предполагать, что Киев способен организовать столь дерзкое нападение так близко к российской столице», – считает автор NYT.
Заказные убийства происходили в России и в последние годы, напоминает издание, но их мишенью обычно становились открытые критики Кремля, а не его активные сторонники.
Комментаторы, опрошенные Washington Post, склонны исключать версию украинского вмешательства.
Председатель Комитета по делам разведки палаты представителей США Адам Шифф в комментарии Си-эн-эн сказал, что об инциденте в Подмосковье конгрессменам официально пока не сообщали, так что и версий по поводу заказчиков и исполнителей убийства у них нет.
«В российском обществе и правительстве так много различных противоборствующих групп, что в этой борьбе возможно вообще что угодно», – уверен Шифф.
«Я надеюсь, что нападение организовано одной из этих групп, а не заказано из Украины. Мы видели ужасы военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине, за которые Россия непременно должна ответить. Конечно же, я бы не хотел видеть с украинской стороны ничего похожего на убийства мирных жителей, так что очень надеюсь, что заявления представителей Киева правдивы и никакого отношению к этому убийству Украина не имеет», – добавил американский законодатель.
Бывший британский посол в России Тони Брентон сомневается, что у Украины была техническая возможность совершить это убийство, истинной целью которого, по его мнению, был сам Дугин.
«Современная Россия находится под жестким контролем, и допустить, что страна, с которой Россия находится в состоянии войны, могла организовать взрыв автомобиля в Москве - при том, насколько российские власти озабочены вопросами безопасности, - довольно сложно», – сказал он Sky News.
Последствия
В западных СМИ отмечают, что после убийства Дугиной – а особенно после того как ФСБ официально обвинила в организации убийства украинские спецслужбы, – в прокремлевской среде усилились призывы отомстить Киеву.
Убийцы Даши уже в Эстонии.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 22, 2022
Эстония их, конечно, не выдаст.
Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина.
Си-эн-эн цитирует Маргариту Симоньян и ее мужа, призывающих в телеграм-каналах наносить удары по «центрам принятия решений». В подборку американской прессы попал и ее муж, телережиссер Тигран Кеосаян, написавший, что не понимает, «почему в Киеве еще есть строения на Банковой улице».
В понедельник, после публикации официальной версии ФСБ, ярость российских патриотов только усилилась.
Маргарита Симоньян пишет уже об Эстонии, куда по версии ФСБ бежали убийцы Дугиной: «Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина».
Твит Симоньян – явная отсылка к заявлению офицеров ФСБ, подозреваемых в отравлении в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Через полгода после покушения они появились в эфире RT под видом гражданских лиц, рассказав в интервью Симоньян, что в Солсбери ездили как туристы, чтобы «посмотреть на шпиль местного собора».