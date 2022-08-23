«Допустить участие Киева сложно» – гибель Дарьи Дугиной в западных СМИ

Заказные убийства происходили в России и в последние годы, напоминает издание, но их мишенью обычно становились открытые критики Кремля, а не его активные сторонники.

Комментаторы, опрошенные Washington Post, склонны исключать версию украинского вмешательства.

Председатель Комитета по делам разведки палаты представителей США Адам Шифф в комментарии Си-эн-эн сказал, что об инциденте в Подмосковье конгрессменам официально пока не сообщали, так что и версий по поводу заказчиков и исполнителей убийства у них нет.

«В российском обществе и правительстве так много различных противоборствующих групп, что в этой борьбе возможно вообще что угодно», – уверен Шифф.

«Я надеюсь, что нападение организовано одной из этих групп, а не заказано из Украины. Мы видели ужасы военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине, за которые Россия непременно должна ответить. Конечно же, я бы не хотел видеть с украинской стороны ничего похожего на убийства мирных жителей, так что очень надеюсь, что заявления представителей Киева правдивы и никакого отношению к этому убийству Украина не имеет», – добавил американский законодатель.

Бывший британский посол в России Тони Брентон сомневается, что у Украины была техническая возможность совершить это убийство, истинной целью которого, по его мнению, был сам Дугин.