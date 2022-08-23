Вт, 23.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В ближайшее время языковые инспекторы могут нагрянуть с проверками в русские школы

Аймар Алтосаар
В ближайшее время языковые инспекторы могут нагрянуть с проверками в русские школы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса, в Нарве возросла готовность перейти на обучение на эстонском языке во всех учебных заведениях.
По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса, в Нарве возросла готовность перейти на обучение на эстонском языке во всех учебных заведениях. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

К переходу всех русских школ на эстоноязычное обучение уже серьезно отнеслась предыдущий министр образования и науки, член Партии реформ Лийна Керсна. Однако нынешний министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество») взялся за дело с  новыми силами – в ближайшее время инспекторы Языкового департамента могут прийти на уроки, чтобы проверить языковые навыки и методику преподавания.

Министр образования Тынис Лукас подтвердил, что знание эстонского языка будет частью квалификационных требований учителя, и его соблюдение будет осуществляться гораздо строже. Цель состоит в том, чтобы уже в 2024 году полностью перейти на эстонское обучение в 1-4 классах.

Ключевые слова
Наверх