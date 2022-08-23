В ближайшее время языковые инспекторы могут нагрянуть с проверками в русские школы

По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса, в Нарве возросла готовность перейти на обучение на эстонском языке во всех учебных заведениях.

К переходу всех русских школ на эстоноязычное обучение уже серьезно отнеслась предыдущий министр образования и науки, член Партии реформ Лийна Керсна. Однако нынешний министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество») взялся за дело с новыми силами – в ближайшее время инспекторы Языкового департамента могут прийти на уроки, чтобы проверить языковые навыки и методику преподавания.