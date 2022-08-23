К переходу всех русских школ на эстоноязычное обучение уже серьезно отнеслась предыдущий министр образования и науки, член Партии реформ Лийна Керсна. Однако нынешний министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество») взялся за дело с новыми силами – в ближайшее время инспекторы Языкового департамента могут прийти на уроки, чтобы проверить языковые навыки и методику преподавания.
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В ближайшее время языковые инспекторы могут нагрянуть с проверками в русские школы
В ближайшее время языковые инспекторы могут нагрянуть с проверками в русские школы
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