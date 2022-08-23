ООН: почти треть украинцев стали беженцами

Такое заявление в понедельник, 22 августа, сделало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). И сейчас людей ждет «колоссальное испытание», поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война, и что их ожидает зимой, подчеркнуто в декларации.

После жестокого вторжения России в Украинуизменилось все, отметил Петер Руэнштрот-Бауэр, глава некоммерческой организации UNO-Flüchtlingshilfe в Бонне. «Тем не менее украинцы не утратили мужества - в том числе благодаря поддержке и солидарности со стороны немецкого гражданского общества», – подчеркнул он.

Немецкий партнер УВКБ ООН

Организация UNO-Flüchtlingshilfe является немецким партнером УВКБ ООН и содействует оказанию экстренной помощи людям в Украине. Однако из-за масштабных разрушений в городах и уничтожения гражданской инфраструктуры многие оставшиеся на родине украинцы до сих пор не могут удовлетворить свои основные потребности, будь то снабжение продовольствием, водой или медикаментами.

Представительство УВКБ ООН работает в Украине с 1990-х годов, оказывая гуманитарную помощь на местах. В период развязанной Россией войны УВКБ ООН оказывает поддержку властям соседних с Украиной стран в регистрации вновь прибывших. Это облегчает выявление наиболее уязвимых групп людей и лиц с особыми потребностями, таких как дети без сопровождения взрослых, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья и люди, подверженные особому риску при перемещении.

Германия защищает украинских беженцев

Согласно данным UNO-Flüchtlingshilfe, около 90 процентов беженцев, которые вынуждены были покинуть Украину за последние шесть месяцев, – это женщины и дети. Чтобы обеспечить им защиту, была запущена информационная кампания «stay safe» («Оставайся в безопасности»), направленная на повышение осведомленности беженцев о таких опасностях, как торговля людьми и сексуальная эксплуатация. Одновременно в транзитных регионах были созданы так называемые «голубые точки» – безопасные места, где семьи, дети и особо уязвимые беженцы на непродолжительное время получают защиту и помощь.