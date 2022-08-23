Почему растут цены на новые и подержанные автомобили

«Цены на новые и подержанные автомобили резко выросли после начала пандемии Covid-19, когда оказались закрыты автозаводы и поэтому возникла нехватка необходимых для производства комплектующих. Например, по-прежнему ощущается нехватка полупроводников. В этом же году подорожали не только новые автомобили. В силу различных экономических и геополитических факторов цены на машины с пробегом также выросли в среднем на 20–30%. Покупая машину, необходимо учитывать не только стоимость самого транспортного средства, но и прагматично оценивать все расходы: топливо, страховку, обслуживание, а также комплект зимней резины. Это поможет максимально объективно рассчитать ежемесячные траты», – сказал руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.

Нехватка проводов и ситуация на рынке новых автомобилей

Вторжение России в Украину вызвало очень серьезную цепную реакцию для автопроизводителей, которые только начали восстанавливаться от последствий пандемии Covid-19. Например, около 80% автозаводов Европы получали важные для производства провода напрямую от украинских поставщиков (таких заводов в Украине 17). Аналогичная история с материалами для обшивки дверей, элементами интерьера и другими материалами, которые в больших количествах производились в Украине. Нехватка сырья усугубляется еще и тем, что большая часть производителей деталей раньше закупала необходимые материалы (например, изделия из алюминия и железа) в России, но сейчас это уже невозможно.