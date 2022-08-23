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Украинка, проживающая в Эстонии: если останусь здесь, надо будет выучить эстонский язык

Неле Куллеркупп
Украинка, проживающая в Эстонии: если останусь здесь, надо будет выучить эстонский язык
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Семья, проживающая в Харькове, 9 марта бежала от войны в Эстонию.
Семья, проживающая в Харькове, 9 марта бежала от войны в Эстонию. Фото: Erakogu

Виктория (25 лет), украинка, проживающая в Эстонии, уже чувствует себя здесь хорошо, но в то же время она постоянно переживает за родную страну. «Конечно, я слежу за новостями из Украины, но стараюсь не делать этого ни утром, ни вечером, потому что день надо начинать и заканчивать с хорошим настроением», – говорит она.

Виктория высоко ценит Эстонию и, по ее словам, ей действительно нравится здесь находиться: «Природа красивая, а люди очень честные!» Когда началась война, у семьи не было определенного плана, куда бежать, помогла принять решение украинская подруга матери Татьяны, которая уже два года живет в Эстонии.

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