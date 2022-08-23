Параллельный импорт в РФ помогает сгладить санкции Запада?

Товары идут в РФ через Беларусь, Казахстан и Армению

В мае Россия опубликовала список западных товаров, допущенных к ввозу по схеме параллельного импорта. Он включал критически важные товары, такие как военные корабли, запасные части, необходимые для железных дорог, автокомплектующие, а также потребительские товары: электронику и бытовую технику, одежду, обувь и косметику, – которые, по данным Москвы, их западные производители «отказались поставлять напрямую».

Среди брендов в списке были 23 автомобильных, включая Mercedes-Benz, VW, Toyota, General Motors, а также Continental, Apple, Samsung, Microsoft, Siemens, Duracell, Canon и PlayStation.

Российские власти пообещали импортерам защиту от гражданских исков за обход официальных каналов сбыта. Большая часть параллельного импорта в Россию идет через постсоветские страны: Казахстан, Армению и Беларусь.

Параллельный импорт не является нелегальным

Параллельный импорт, как правило, не является незаконным. Это оригинальные лицензированные изделия, полученные по параллельным каналам сбыта, которые часто являются более дорогими. «Серыми и загадочными могут быть только каналы сбыта, по которым эти товары попадают в страну-импортера», – говорится в документе, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В нем также отмечается, что продажа или импорт продукции третьими лицами обычно считается нарушением, если она подпадает под действие патентов, товарных знаков или авторских прав, действующих в этой конкретной стране.