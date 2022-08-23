На новом этапе строительства в Таллинне нового микрорайона добавится 99 квартир

На пятом этапе строительства в микрорайоне появится в общей сложности 99 квартир, которые будут расположены по адресу Айанди, 9. Новые четырех-, шести- и восьмиэтажные дома будут готовы к заселению весной 2023 года, 30 квартир сдадут в декабре этого года.

Три группы жилых домов образуют единое целое благодаря расположенной в центре микрорайона зоне отдыха. Здесь будет разбит парк и игровая площадка для маленьких детей, которые могут весело провести время рядом с домом. Жителей микрорайона обрадует наличие крытых парковок, которые обеспечат удобство для автовладельцев и безопасную среду для пешеходов.

Жилой район Uus-Mustamäe. Фото: Bonava

«Вскоре начнутся отделочные работы в квартирах, а работы на открытых площадках будут завершены в течение осени», – сказал руководитель девелоперского проекта Маргус Клаос.

Первые дома Uus-Mustamäe были сданы в 2020 году, а в течение семи лет будет готово в общей сложности 850 новых квартир. Безусловно, новый микрорайон станет самым современным и обширным в Мустамяэ. В жилом районе появится парк площадью почти 7000 м2, где семьи смогут найти возможность провести время вместе. Там будут игровые площадки, фруктовые деревья, место для пикника, открытый тренажерный зал и уникальная трюковая зона.

Парк в Uus-Mustamäe. Фото: Bonava