Элементы убранных из Нарвы советских памятников перейдут в собственность государства

Помимо танка «T-34» в разряд музейного имущества перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке у Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле у в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и Бастионом Виктория, а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса-теэ в Нарва-Йыэсуу.

«Целью переноса военных монументов из публичного пространства Нарвы и Нарва-Йыэсуу было обеспечение внутренней безопасности. В контексте украинской войны эти монументы стали источником напряжения в обществе, поэтому в интересах общественного порядка их было необходимо быстро убрать. Вместе с тем эти монументы являются хоть и достойной сожаления, но все же частью истории и исторической памяти Эстонии, – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. – Поэтому мы должны поместить их в такой контекст, в котором значение установленных чужой властью памятников будет адекватно объясняться. Изучением военной истории Эстонии и культурного наследия, а также ознакомлением с ним людей занимается Эстонский военный музей, поэтому следующим логическим шагом будет передать монументы и их детали, которые до сих пор были на сохранении в полиции, в собственность государства, в затем – в число музейных экспонатов».