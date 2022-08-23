Только раз в году у энтузиастов бега появляется шанс для пробежки по закрытой территории озера Юлемисте, которое снабжает Таллинн питьевой водой. В этом году и забег вокруг озера Юлемисте, и водоочистная станция Юлемисте отмечают юбилей. Участие в забеге 27 августа смогут принять более 600 человек.
В последнюю субботу августа пройдет 50-й забег вокруг озера Юлемисте
Центр соревнований, стартовый и финишный коридоры расположены на территории водоочистной станции Юлемисте AS Tallinna Vesi по адресу Ярвевана-теэ, 3. Там же пройдут и детские забеги Tere.
Протяженность дистанции составляет 13,8 километра, а основная часть маршрута пролегает по дорожкам, расположенным в непосредственной близости от озера Юлемисте, куда в обычное время людей не допускают. По заверениям организаторов, с соревновательного маршрута открываются исключительные виды на озеро. Уникальным забег делает именно то, что он пройдет в черте санитарной зоны озера Юлемисте, а допущены туда будут только зарегистрировавшиеся предварительно участники.
В 9:30 откроется центр соревнований, где можно будет получить стартовый пакет и зарегистрироваться на месте.
«Если в предыдущие пару лет в связи с пандемией COVID-19 были установлены определенные ограничения на участие, то в этом году мы снова ждем много энтузиастов бега», – прокомментировал занимающийся организацией забегов вокруг озера Урмо Райенд, возглавляющий спортклуб Stamina. Самому возрастному участнику, уже зарегистрировавшемуся на забег, 83 года.
Откроется день забега вокруг озера Юлемисте детским забегом Tere, который начнется в 11:00 (регистрация открывается в 10:00). «Мы ожидаем, что в этом году в детском забеге примет участие около 250 детей в возрасте до 12 лет», – сказал Райенд. По его словам, самые младшие участники будут соревноваться в возрастном классе 3–4 года, но нередко участие в забегах принимают и годовалые малыши, которые пересекают финишную черту вместе со своими мамами.
В программу мероприятия уже в 18-й раз также войдет и лесной забег протяженностью 5,5 км – более половины дистанции также пролегает в непосредственной близости от озера. Лесной забег начнется в 12:00. В этом году лесной забег включает отдельный молодежный зачет. Награждение юных бегунов пройдет в двух возрастных классах: родившиеся в 2006–2007 годах и родившиеся в 2008 году или позднее.
50-м забегом вокруг озера Юлемисте завершится серия забегов Maru Järvejooksud в 2022 году. В мужском зачете в роли лидера на последний этап переходит Роман Фости, а в женском – Пилле Хинни.
«Для более чем 90% наших клиентов питьевая вода поступает из поверхностных вод, которые, в отличие от грунтовых вод, являются возобновляемым ресурсом. Кроме того, качество добываемой из озера воды исключительно высокое. Более 1500 проб, взятых за последние полгода, подтверждают, что наша питьевая вода отвечает всем требованиям. Раз в год мы открываем территорию водоочистной станции, чтобы горожане смогли лучше понять, какую ценность имеет озеро Юлемисте, и насколько оно исключительно», – сказал член правления AS Tallinna Vesi Александр Тимофеев.
На забеге вокруг озера Юлемисте, как и на многих других проходящих в Таллинне мероприятиях, AS Tallinna Vesi будет предлагать бесплатную питьевую воду. На протяжении летнего сезона в Таллинне открыты 38 общественных пунктов забора воды, где с начала июня по конец сентябрь можно набрать чистой питьевой воды.