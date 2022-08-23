В последнюю субботу августа пройдет 50-й забег вокруг озера Юлемисте

Центр соревнований, стартовый и финишный коридоры расположены на территории водоочистной станции Юлемисте AS Tallinna Vesi по адресу Ярвевана-теэ, 3. Там же пройдут и детские забеги Tere.

Протяженность дистанции составляет 13,8 километра, а основная часть маршрута пролегает по дорожкам, расположенным в непосредственной близости от озера Юлемисте, куда в обычное время людей не допускают. По заверениям организаторов, с соревновательного маршрута открываются исключительные виды на озеро. Уникальным забег делает именно то, что он пройдет в черте санитарной зоны озера Юлемисте, а допущены туда будут только зарегистрировавшиеся предварительно участники.

В 9:30 откроется центр соревнований, где можно будет получить стартовый пакет и зарегистрироваться на месте.

«Если в предыдущие пару лет в связи с пандемией COVID-19 были установлены определенные ограничения на участие, то в этом году мы снова ждем много энтузиастов бега», – прокомментировал занимающийся организацией забегов вокруг озера Урмо Райенд, возглавляющий спортклуб Stamina. Самому возрастному участнику, уже зарегистрировавшемуся на забег, 83 года.