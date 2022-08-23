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На конференции педагогов обсудят вопрос развития многоязычного ребенка

rus.postimees.ee
На конференции педагогов обсудят вопрос развития многоязычного ребенка
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Учителя в Нарвском колледже.
Учителя в Нарвском колледже. Фото: Tartu Ülikool

В четверг и пятницу в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет 23-я педагогическая конференция по вопросу «Многоязычие в развитии ребенка». В мероприятии будут участвовать более 20 экспертов и учителей, чтобы обсудить, как поддержать и поспособствовать развитию детей, говорящих на нескольких языках.

Особенно важно говорить о выборе образования, развитии и поддержке многоязычного ребенка, поскольку в Эстонии принято решение перейти к 2030 году полностью на обучение на эстонском языке. По словам главного организатора конференции, руководителя Центра многоязычного образования Нарвского колледжа Тартуского университета Анны Голубевой, все презентации и дискуссии основаны на общей теме, которой является многоязычие и поддержка учащихся, у которых родной язык отличается от языка обучения в образовательном учреждении. «Мы обсудим, как многоязычие трактуется наукой и современной педагогикой, как оно влияет на общее и языковое развитие ребенка, как можно оценить и поддержать развитие полиязычного ребенка», – пояснила Голубева.

На конференции выступят признанные эксперты и практики. Екатерина Протасова из Университета Хельсинки – всемирно известный эксперт в области полиязычного и поликультурного образования. Юлле Тюрк, известный специалист в области преподавания иностранных языков, долгое время участвовала в реализации европейского рамочного документа по изучению языков в Эстонии. Ирина Пиксар и Виктория Беличев – преподаватели класса двухстороннего языкового погружения в Tapa Keelekümbluskool. Среди их 12 учеников девять детей, которые в 2016 году пошли в тестовую группу двустороннего языкового погружения детского сада Vikerkaare в городе Тапа, и позже продолжили обучение на двух языках в школе. В этом учебном году дети уже пойдут в третий класс.

Юлия Файзуллова – основатель группы в Facebook «Nina Zavrik – мой двуязычный ребенок» и кандидат на языковую премию 2021 года. В группе около 3300 участников из Эстонии, Финляндии и США. Инициатива Файзулловой – это поддержка родителей, чей ребенок учит эстонский язык или растет в двуязычной семье. Преподаватели Нарвского колледжа Тартуского университета Рутт Кёстер-Паап и Энда Трубок рассказывают, как за восемь месяцев научить иностранных студентов, обучающихся на эстонском языке, говорить по-эстонски на уровне B2. Директор Таллиннской Лиллекюла гимназии Ану Лууре и руководитель проекта учебного корпуса Ряэгу той же школы Наталья Мялицина рассказывают, как весной этого года в Лиллекюла гимназии был создан Дом Ряэгу для украинских детей.

На конференции также будут награждены победители национального конкурса презентаций плакатов. Темой конкурса в этом году – «Lapse areng mitmekeelseks» («Развитие ребенка многоязычным»). На семинарах обсуждаются возможности поддержки учителя, который обучает многоязычного ребенка, и предлагаются конкретные методические решения.

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