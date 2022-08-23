Фото: в Пыльвамаа продается не дом, а сказка!

Этот дом площадью 217 м2 построен в 2021 году. На первом этаже – полностью оборудованная кухня открытой планировки, гостиная и столовая с большим камином, спальня, кабинет, ванная комната и туалет, подсобное помещение и холл. Этажом выше тоже есть большой светлый холл, а также две спальни и ванная.

Дом полностью меблирован, в нем есть все необходимое для комфортной жизни. Мебель и техника в рабочем состоянии и включены в стоимость. Расходы на содержание дома тоже более чем разумны: не более 50 евро летом и до 110 евро в морозные зимние месяцы.