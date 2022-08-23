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Мегаватт-час по 4000 евро, но производители всё так же получают финансовую поддержку

Карл-Роберт Пухм
, экономический журналист
Мегаватт-час по 4000 евро, но производители всё так же получают финансовую поддержку
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"Ветряки" в парке Пакри.
"Ветряки" в парке Пакри. Фото: Küllike Rooväli.

Цены на электроэнергию в Эстонии этим летом поднялись до рекордно высокого уровня. Однако потребители также поучаствовали в субсидиях на возобновляемые источники энергии: своими 7,9 млн евро в счетах за электричество за июль. По словам бывшего генерального директора Департамента конкуренции Мярта Отса, государство должно пересмотреть старую схему поддержки производителей возобновляемой энергии в нынешней ситуации на рынке, но у чиновников министерства другое мнение.

В 2007 году государство выступило со схемой поощрения выхода на рынок новых мощностей возобновляемой энергии, пообещав выплатить бонус в размере 53,7 евро за каждый произведенный зеленый мегаватт-час. При этом размер субсидии никак не зависел от цены на электроэнергию, поэтому производители, участвовавшие в акции, недавно получили вознаграждение в размере, например, 4000 евро в час за произведенные мегаватт-часы. В то время как производители энергии ветра лишились права на поддержку в 2016 году, более мелкие производители солнечной энергии получали поддержку до конца 2020 года. Это правда, что Elering добавила лимиты рентабельности для производителей солнечной энергии в конце периода.

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