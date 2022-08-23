Цены на электроэнергию в Эстонии этим летом поднялись до рекордно высокого уровня. Однако потребители также поучаствовали в субсидиях на возобновляемые источники энергии: своими 7,9 млн евро в счетах за электричество за июль. По словам бывшего генерального директора Департамента конкуренции Мярта Отса, государство должно пересмотреть старую схему поддержки производителей возобновляемой энергии в нынешней ситуации на рынке, но у чиновников министерства другое мнение.
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Мегаватт-час по 4000 евро, но производители всё так же получают финансовую поддержку
Мегаватт-час по 4000 евро, но производители всё так же получают финансовую поддержку