Мегаватт-час по 4000 евро, но производители всё так же получают финансовую поддержку

В 2007 году государство выступило со схемой поощрения выхода на рынок новых мощностей возобновляемой энергии, пообещав выплатить бонус в размере 53,7 евро за каждый произведенный зеленый мегаватт-час. При этом размер субсидии никак не зависел от цены на электроэнергию, поэтому производители, участвовавшие в акции, недавно получили вознаграждение в размере, например, 4000 евро в час за произведенные мегаватт-часы. В то время как производители энергии ветра лишились права на поддержку в 2016 году, более мелкие производители солнечной энергии получали поддержку до конца 2020 года. Это правда, что Elering добавила лимиты рентабельности для производителей солнечной энергии в конце периода.