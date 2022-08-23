Фото и видео ⟩ Снос советского памятника в Риге: начался демонтаж постамента

В свою очередь глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич вечером в понедельник выступил с сообщением, что если кто-либо из иностранцев (независимо от гражданства) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны.

Как 22 августа рассказал исполнительный директор Риги Янис Ланге, памятник не будет взорван. В ходе работ по демонтажу взрывчатые вещества использоваться не будут.

Из соображений безопасности конкретное время сноса памятника Ланге не назвал. Он лишь напомнил, что монумент нужно снести до 15 ноября этого года.

Напомним, 14 июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, в том числе памятника в парке Победы в Пардаугаве.

На снос памятника предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. Планируется, что государство будет финансировать до 50% от общих расходов на демонтаж.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции 15 июля сообщил, что Музей оккупации информировал самоуправление о том, что ему не нужны фрагменты памятника, поэтому монумент после сноса будет утилизирован.