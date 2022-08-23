Фото и видео ⟩ Снос советского памятника в Риге: начался демонтаж постамента, снесли первые статуи солдат

По наблюдениям портала TVNET, часть площади возле памятника уже демонтирована.

Сообщается, что сносятся скульптуры солдат.

Видео: снесен первый солдат

Галерея: Снос памятника

Галерея: Начат демонтаж постамента памятника в Пардаугаве

На огражденную территорию вокруг памятника доставлено большое количество крупногабаритной техники – гусеничных экскаваторов. Территория объекта одновременно освобождается от строительного мусора.

По наблюдениям TVNET, вокруг памятника начали возводить строительные леса.

Галерея: вокруг памятника в Пардаугаве устанавливают строительные леса

Территорию вокруг памятника охраняют полицейские. В настоящее время огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню. Движение пешеходов по этой улице приостановлено.

Забор вблизи памятника закрыт непрозрачной пленкой.

Утро 23 августа у памятника в Пардаугаве:

Напомним, в понедельник, 22 августа, была начата подготовка площадки для демонтажа памятника на территории парка Победы. Установлено строительное заграждение и на протяжении 1,5 км – забор безопасности, ограничивающий движение пешеходов. В окрестностях объекта введены ограничения на движение пешеходов и транспорта.

Как 22 августа проходили подготовительные работы у памятника:

В понедельник вечером, 22 августа, возле парка Победы собрались люди. Полиция задержала пять человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.

В Пардаугаве 22 августа проходит как акция в поддержку сноса памятника, так и протест против его сноса: