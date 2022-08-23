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Зафиксированы два нарушения эстонско-российской контрольной линии

BNS
Зафиксированы два нарушения эстонско-российской контрольной линии
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Граница Эстонии и России.
Граница Эстонии и России. Фото: Konstantin Sednev

В понедельник Пограничная служба зафиксировала два нарушения на эстонско-российской контрольной линии, одно из которых произошло на Чудском озере, другое – на суше.

В 9:20 один человек пересек временную контрольную линию из России в Эстонию возле деревни Паттина волости Сетумаа Выруского уезда. Гражданин РФ был задержан и доставлен в Выруский следственный изолятор, сообщила во вторник BNS пресс-служба южной префектуры.

В тот же день в 19 часов было зафиксировано незаконное пересечение границы на лодке из Эстонии в Россию на Чудском озере у деревни Рысна, находящейся в Выруском уезде. Российские пограничники задержали двух человек.

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