Зафиксированы два нарушения эстонско-российской контрольной линии

В 9:20 один человек пересек временную контрольную линию из России в Эстонию возле деревни Паттина волости Сетумаа Выруского уезда. Гражданин РФ был задержан и доставлен в Выруский следственный изолятор, сообщила во вторник BNS пресс-служба южной префектуры.

В тот же день в 19 часов было зафиксировано незаконное пересечение границы на лодке из Эстонии в Россию на Чудском озере у деревни Рысна, находящейся в Выруском уезде. Российские пограничники задержали двух человек.