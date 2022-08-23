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Народный онлайн ⟩ Поздравляем Украину с Днем независимости!
Программа искусственного интеллекта Midjourney нарисовала открытку на тему Украины. Фото: Erakogu
rus.postimees.ee
Поздравляем Украину с Днем независимости!
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24 августа, в День независимости Украины, выделим хотя бы одну минуту своего времени, чтобы сказать: «Украина, ты не одна!». Чуть ниже, в блоге, можете увидеть, какие пожелания и фото читатели уже прислали. 

Ровно шесть месяцев назад Россия развязала войну, чтобы уничтожить Украину. За это время украинцы доказали всему миру, что любят свою родину. И в то же время эта война ясно дала понять, что в одиночку невозможно никого победить. Мы нужны Украине!

Что делать?

  • Сделайте фотографию вместе с друзьями и украинским флагом.
  • Если у вас нет флага, то на снимке можно просто показать синий и желтый цвета.
  • Фотографию можно сделать дома, но еще лучше в каком-нибудь узнаваемом месте в своем городе.
  • Если это возможно, добавьте к снимку свое любимое слово на украинском языке. Давайте покажем, насколько прекрасен украинский язык!
  • Загрузите фотографию в эту статью, где появится галерея. Галерею сможет посмотреть каждый.
  • Затем обязательно опубликуйте этот кадр в своих социальных сетях с хештегом #ukrainaminut.
  • Опубликуйте фотографию 24 августа, в День независимости Украины. Можно начать уже с восходом солнца.

Все это займет у вас одну минуту, но даже одна минута важна!

К призыву уже присоединились:

Украинское посольство в Эстонии, Конгресс украинцев Эстонии, Mondo, Pagulasabi, Центр украинской культуры, MTÜ Slava Ukraini, Союз спасателей, Vaba Ukraina, MTÜ Käsikäes, Aitan Kaitsta, Pro Patria, United Delivery Mission, Postimees. 

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