24 августа, в День независимости Украины, выделим хотя бы одну минуту своего времени, чтобы сказать: «Украина, ты не одна!». Чуть ниже, в блоге, можете увидеть, какие пожелания и фото читатели уже прислали.
Народный онлайн ⟩ Поздравляем Украину с Днем независимости!
Поздравляем Украину с Днем независимости!
Ровно шесть месяцев назад Россия развязала войну, чтобы уничтожить Украину. За это время украинцы доказали всему миру, что любят свою родину. И в то же время эта война ясно дала понять, что в одиночку невозможно никого победить. Мы нужны Украине!
Что делать?
- Сделайте фотографию вместе с друзьями и украинским флагом.
- Если у вас нет флага, то на снимке можно просто показать синий и желтый цвета.
- Фотографию можно сделать дома, но еще лучше в каком-нибудь узнаваемом месте в своем городе.
- Если это возможно, добавьте к снимку свое любимое слово на украинском языке. Давайте покажем, насколько прекрасен украинский язык!
- Загрузите фотографию в эту статью, где появится галерея. Галерею сможет посмотреть каждый.
- Затем обязательно опубликуйте этот кадр в своих социальных сетях с хештегом #ukrainaminut.
- Опубликуйте фотографию 24 августа, в День независимости Украины. Можно начать уже с восходом солнца.
Все это займет у вас одну минуту, но даже одна минута важна!
К призыву уже присоединились:
Украинское посольство в Эстонии, Конгресс украинцев Эстонии, Mondo, Pagulasabi, Центр украинской культуры, MTÜ Slava Ukraini, Союз спасателей, Vaba Ukraina, MTÜ Käsikäes, Aitan Kaitsta, Pro Patria, United Delivery Mission, Postimees.
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