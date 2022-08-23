Галерея ⟩ Суд по делу Майлис Репс продолжается: будет допрошен водитель

Согласно обвинению, Майлис Репс совершила присвоение, когда в должности министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства выполнять задания, связанные с ее детьми. Помимо этого, ей предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием ее дня рождения в помещениях министерства.

Также предъявлено обвинение в совершении мошенничества, в результате которого министерство приобрело кофейную машину для дома Майлис Репс, покрывало расходы на полеты члена ее семьи, оплачивало расходы на транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, а также празднование юбилея экс-министра в ресторане.

Согласно обвинению, Майлис Репс за счет имущества министерства покрыла личные расходы примерно на 7500 евро.