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Галерея ⟩ Суд по делу Майлис Репс продолжается: будет допрошен водитель

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Суд по делу Майлис Репс продолжается: будет допрошен водитель
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Сегодня, 23 августа, в десять часов в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Майлис Репс. Госпрокуратура в ноябре прошлого года предъявила бывшему министру образования и науки обвинение в присвоении и мошенничестве.

На сегодняшнем заседании в качестве свидетеля будет допрошен бывший администратор/водитель Пеэтер Эйранд.

Согласно обвинению, Майлис Репс совершила присвоение, когда в должности министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства выполнять задания, связанные с ее детьми. Помимо этого, ей предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием ее дня рождения в помещениях министерства.

Также предъявлено обвинение в совершении мошенничества, в результате которого министерство приобрело кофейную машину для дома Майлис Репс, покрывало расходы на полеты члена ее семьи, оплачивало расходы на транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, а также празднование юбилея экс-министра в ресторане.

Согласно обвинению, Майлис Репс за счет имущества министерства покрыла личные расходы примерно на 7500 евро.

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