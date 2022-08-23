Невилль о скандальном высказывании: Тянак меня не понял

Ситуация начала накаляться перед субботним обеденным перерывом, когда Тянак пожаловался, что у его Hyundai проблемы с трансмиссией.

Вскоре после этого Невилль сделал интересное заявление, обвинив Тянака в жульничестве. Так что некоторые думают, что карма настигла Невилля, который гонял по домашним трассам. Он вышел на 15-ю попытку с отрывом в 17,2 секунды, но затем вылетел за пределы трассы и был вынужден сойти с дистанции.

После гонок топор войны был быстро зарыт, и Невиль объяснил обстоятельства. «Мы с Оттем говорили об этом позже. Он просто не понял меня в этой ситуации. Я узнал, что у Оття была проблема, но она не слишком сильно отразилась на времени. Он проиграл «Тойоте» три секунды, поэтому я решил пошутить и сказать, что в моем распоряжении было лишь три цилиндра», – объяснил Невилль.