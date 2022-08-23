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Невилль о скандальном высказывании: Тянак меня не понял

rus.postimees.ee
Невилль о скандальном высказывании: Тянак меня не понял
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Тьерри Невилль и Отть Тянак.
Тьерри Невилль и Отть Тянак. Фото: DUFOUR FABIEN/Hyundai Motorsport

В субботу на бельгийском ралли между гонщиками Hyundai Оттем Тянаком и Тьерри Невиллем при посредничестве СМИ произошло выяснение отношений. Позже бельгиец объяснил раллийному порталу Dirtfish, что это было недоразумение, пишет Postimees.

Ситуация начала накаляться перед субботним обеденным перерывом, когда Тянак пожаловался, что у его Hyundai проблемы с трансмиссией.

Вскоре после этого Невилль сделал интересное заявление, обвинив Тянака в жульничестве. Так что некоторые думают, что карма настигла Невилля, который гонял по домашним трассам. Он вышел на 15-ю попытку с отрывом в 17,2 секунды, но затем вылетел за пределы трассы и был вынужден сойти с дистанции.

После гонок топор войны был быстро зарыт, и Невиль объяснил обстоятельства. «Мы с Оттем говорили об этом позже. Он просто не понял меня в этой ситуации. Я узнал, что у Оття была проблема, но она не слишком сильно отразилась на времени. Он проиграл «Тойоте» три секунды, поэтому я решил пошутить и сказать, что в моем распоряжении было лишь три цилиндра», – объяснил Невилль.

«Я никогда не обсуждал его проблемы. Вот почему я не понимал, почему было так много беспокойства по этому поводу», – сказал он. В конечном счете, все сложилось в пользу эстонца. Он несколько неожиданно одержал победу на третьем этапе сезона в Бельгии и теперь опережает Невилля на 25 очков.

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