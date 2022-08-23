Законен ли перенос советских памятников? Отвечает адвокат

На днях представители Нарвского городского собрания обратились к правительству Эстонии с требованием объяснить, на каком основании были приняты решения демонтировать танк и другие памятники на территории самоуправления. Из заявления депутатов следует, что если документы и аргументы правительства покажутся депутатам неубедительными, они готовы обратиться в суд и вернуть памятники на место. Редакция Rus.Postimees обратилась с запросами в Госканцелярию и Департамент полиции, а также попросила независимого адвоката дать правовую оценку ситуации.

На наши вопросы о правовом основании для демонтажа шести памятников в Ида-Вирумаа Госканцелярия сообщила, что правовым основанием был Закон об охране общественного порядка (ЗООП). Этот закон наделяет Департамент полиции и погранохраны правом удалять из общественных мест объекты, которые могут привести к беспорядкам.

Согласно ЗООП к правовым благам, которые государство должно защищать, относятся общественный мир и безопасность внутри страны. При возникновении угрозы общественному миру и безопасности закон не предполагает, что каждый человек способен распознать такие угрозы или предотвратить их, эта задача лежит на правоохранительных органах.

Разъяснения Госканцелярии были достаточно подробными, но цитировать и полностью мы не будем. Их прочла и оценила по нашей просьбе присяжный адвокат, партнер адвокатского бюро Magnusson Эльвира Тульвик.

Комментарий Эльвиры Тульвик:

Приведенные ответы носят настолько общий характер, что на их основе трудно дать всестороннюю правовую оценку. Правовым основанием для переноса памятников с военной символикой назван Закон об охране правопорядка. Из ответов следует, что речь шла об отражении правоохранительным органом угрозы внутренней безопасности (общественному миру), но не о существенной или повышенной угрозе (такие термины тоже есть в ЗООП).

Согласно закону, угроза – это «ситуация, когда на основании объективной оценки возникших обстоятельств можно считать достаточно вероятным возникновение беспорядка в ближайшее время». Закон не дает точных критериев для оценки этой вероятности. Это значит, что вероятность правоохранительные органы оценивают сами на основании своих данных.

В этой ситуации естественно предположить, что у правоохранительных органов или у министерства внутренних дел была готовая оценка угроз, которая и стала основой для такого решения. Нам сейчас неизвестно, насколько тщательно была сделана эта оценка, на чем она основывалась и насколько основательная аргументация. Законность перемещения объекта по Закону об охране правопорядка во многом зависит от качества этой оценки.