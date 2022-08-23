Rus.Postimees выяснял, правомерным ли был демонтаж танка и прочих памятников, и можно ли их вернуть самоуправлению.
Законен ли перенос советских памятников? Отвечает адвокат
На днях представители Нарвского городского собрания обратились к правительству Эстонии с требованием объяснить, на каком основании были приняты решения демонтировать танк и другие памятники на территории самоуправления. Из заявления депутатов следует, что если документы и аргументы правительства покажутся депутатам неубедительными, они готовы обратиться в суд и вернуть памятники на место. Редакция Rus.Postimees обратилась с запросами в Госканцелярию и Департамент полиции, а также попросила независимого адвоката дать правовую оценку ситуации.
На наши вопросы о правовом основании для демонтажа шести памятников в Ида-Вирумаа Госканцелярия сообщила, что правовым основанием был Закон об охране общественного порядка (ЗООП). Этот закон наделяет Департамент полиции и погранохраны правом удалять из общественных мест объекты, которые могут привести к беспорядкам.
Согласно ЗООП к правовым благам, которые государство должно защищать, относятся общественный мир и безопасность внутри страны. При возникновении угрозы общественному миру и безопасности закон не предполагает, что каждый человек способен распознать такие угрозы или предотвратить их, эта задача лежит на правоохранительных органах.
Разъяснения Госканцелярии были достаточно подробными, но цитировать и полностью мы не будем. Их прочла и оценила по нашей просьбе присяжный адвокат, партнер адвокатского бюро Magnusson Эльвира Тульвик.
Комментарий Эльвиры Тульвик:
Приведенные ответы носят настолько общий характер, что на их основе трудно дать всестороннюю правовую оценку. Правовым основанием для переноса памятников с военной символикой назван Закон об охране правопорядка. Из ответов следует, что речь шла об отражении правоохранительным органом угрозы внутренней безопасности (общественному миру), но не о существенной или повышенной угрозе (такие термины тоже есть в ЗООП).
Согласно закону, угроза – это «ситуация, когда на основании объективной оценки возникших обстоятельств можно считать достаточно вероятным возникновение беспорядка в ближайшее время». Закон не дает точных критериев для оценки этой вероятности. Это значит, что вероятность правоохранительные органы оценивают сами на основании своих данных.
В этой ситуации естественно предположить, что у правоохранительных органов или у министерства внутренних дел была готовая оценка угроз, которая и стала основой для такого решения. Нам сейчас неизвестно, насколько тщательно была сделана эта оценка, на чем она основывалась и насколько основательная аргументация. Законность перемещения объекта по Закону об охране правопорядка во многом зависит от качества этой оценки.
Правительство решило перевести памятники в госсобственность
Сегодня, 23 августа 2022, правительство согласилось с предложением Департамента полиции и погранохраны перевести детали убранных 16 августа из Нарвы монументов с советской военной символикой в собственность государства. Распорядителем имущества назначено Министерство обороны, которое передаст детали монументов в Военный музей.
Помимо танка T-34 в разряд музейного имущества перейдут :
- красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка;
- металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка»;
- красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и Бастионом Виктория;
- якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса-теэ в Нарва-Йыэсуу.
«Целью переноса военных монументов из публичного пространства Нарвы и Нарва-Йыэсуу было обеспечение внутренней безопасности», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. По словам министра, в условиях войны в Украине эти монументы стали источником напряжения в обществе, поэтому в интересах общественного порядка их было необходимо быстро убрать. Поскольку монументы являются достойной сожаления, но все же частью истории Эстонии, их следует поместить туда, где значение установленных чужой властью памятников будет сопровождаться правильным объяснением. Изучением военной истории Эстонии занимается Эстонский военный музей, поэтому правительство сочло логичным передать монументы и их детали, которые хранились в полиции, в собственность государства.
Самоуправление может затеять тяжбу с правительством
«Что касается того, кто имеет право принимать решение о переносе, то это прежде всего местное самоуправление, независимость которого гарантирована Конституцией. - пояснила адвокат Эльвира Тульвик. - Тем не менее, статья 29 Закона об охране правопорядка дает правоохранительным органам право предотвратить угрозу в случае, если действия ответственного лица, т.е. местного самоуправления недостаточны».
По мнению адвоката, местная власть имеет полное право обратиться в суд и потребовать вернуть памятники на место. Однако суд будет исходить из уже упомянутых анализов и давать свою оценку законности решения правительства. Вероятно, это будет довольно долгий спор, который будет держать вопрос о памятниках в центре внимания на долгие годы.
Госканцелярия в свою очередь сообщила, что возможность возникновения судебного спора о памятниках правительство учло и готово обосновать свою точку зрения и в ходе судебных разбирательств. При демонтаже памятников были отделены элементы, достойные сохранения. Они были приняты на хранение на основании Закона об охране общественного порядка. Протоколы хранения составлены на каждый памятник отдельно.