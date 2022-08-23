На видео, снятом в 7:30 утра в понедельник, показано, как работник на университетском стадионе использует воздуходувку в первую очередь для сдувания пыли.

В понедельник жители домов, расположенных рядом со стадионом Тартуского университета, были раздражены тем, что рано утром в 7 часов рабочий начал счищать пыль с беговой дорожки спортивной площадки с помощью мощной воздуходувки. Поскольку скоро наступит время, когда будет необходимо убирать осенние листья, такие конфликты могут возникать чаще по всему городу. Согласия и договоренности отсутствуют, потому что нет отдельного свода правил для использования воздуходувок.