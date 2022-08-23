Журналист: муж украинки, которую Россия обвинила в убийстве Дугиной, организовывал «референдум» в Донбассе

Журналист-расследователь Денис Казанский написал в Telegram, что муж Натальи Вовк, которую Россия обвинила в убийстве Дарьи Дугиной, оказался организатором «референдума ДНР» в 2014 году в Мариуполе.

Казанский отмечает, что муж Вовк фигурирует на сайте «Миротворец».

Согласно данным на сайте, Андрей Вовк, который родился в Мариуполе в 1986 году, совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, организовав т.н. «местный референдум в Донецкой области» 11 мая 2014 года.

Вчера ФСБ заявило, что в субботу в Подмосковье автомобиль Дарьи Дугиной взорвала гражданка Украины Наталья Вовк, которая после этого сбежала с дочерью в Эстонию.

На основании сообщения ФСБ Департамент полиции и погранохраны не считает нужным комментировать, прибыл ли такой человек через границу из России в Эстонию.

Кремлевский пропагандист и ведущий Владимир Соловьев заявил сегодня утром в своем Telegram-канале, что Вовк уже покинула Эстонию и звонила отцу из Литвы. В своем посте Соловьев сослался на прокремлевского украинского блогера Анатолия Шария.

К настоящему времени, по словам Соловьева, Вовк прибыла в Австрию: пропагандист писал, что местные жители видели ее вчера в гостинице возле железнодорожного вокзала Вены, где она сняла номер на одну ночь. По словам Словьева, Вовк сопровождали две женщины и ребенок.

Машина Дарьи Дугиной была взорвана вечером в субботу 20 августа. Она возвращалась с мероприятия националистов в Подмосковье. Российские СМИ сообщали, что вместе с ней в автомобиле должен был находиться ее отец, Александр Дугин, но в последний момент он поехал на другой машине. Дугин-старший оказался на месте подрыва и гибели дочери одним из первых. В соцсетях разошлись видео, как один из активных сторонников оккупации Украины ходит среди обломков на проезжей части, схватившись за голову.

Западные СМИ приписывают Александру Дугину идеологическую подготовку вторжения ВС РФ в Украину, называя его «мозгом Путина». Философ известен своими призывами к ведению агрессивной войны и многолетней работой на Кремль.