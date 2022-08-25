Интервью ⟩ Дружить против! Кремль спасается в «черной дыре» Ирана

– Насколько понимаю я, до начала войны главной проблемой было то, что у Ирана просто не было денег. Но потенциал сотрудничества был. Долгосрочное взаимодействие можно было осуществлять только лишь на одной модернизации советских БМП и танков. А сейчас Россия просто слишком сильно занята конфликтом с Украиной. И дальше вопрос уже о возможностях ВПК РФ по сотрудничеству с Ираном, даже если будут новые соглашения.

– С Ираном все сложнее, чем с той же Беларусью. В отличие от Беларуси, Иран –не тоталитарное государство, а полицейское, где очень много кланов и интересов. Просто так что-то отдать взамен, особенно если это будет воспринято, как нарушение суверенитета страны, очень сложно.

– Мы не видели еще ни разу президента в Иране, который бы избирался только на один срок, поэтому у Москвы есть около девяти лет, с учетом инерции выборов, перестроек и прочего. С другой стороны, решение о сближении с Россией было принято далеко не Раиси, а верховным лидером Ирана. Раиси считают при этом возможным преемником Хоменеи. Нынешние выборы Раиси были во многом связаны с этим вопросом. И у него здоровья хватит надолго. Если ему власть передадут. Если не испортятся отношения с аятоллой. Если экономика не войдет опять в штопор. Тут больше угроз для Ирана не внешних, а внутренних. Сейчас консерваторы пришли на фоне разочарования в реформаторском движении, в не консерваторах, которых представлял Махмуд Ахмадинежад. Многое будет зависеть от неизбежных экономических реформ и преобразований в Иране.