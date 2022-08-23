Премьер-министр Финляндии: нам следовало раньше прислушаться к странам Балтии

По словам финского премьер-министра, пандемия коронавируса и война в Украине показали уязвимость Европейского Союза. Она призвала серьезно относиться к зависимости от авторитарных стран, передает Yle.

Марин полагает, что Финляндии раньше следовало прислушаться к странам Балтии, когда они говорили о России.