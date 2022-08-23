Премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) в своей речи на посольских днях заявила, что Европа и Финляндия должны полностью отказаться от российской ископаемой энергии.
Премьер-министр Финляндии: нам следовало раньше прислушаться к странам Балтии
Премьер-министр Финляндии: нам следовало раньше прислушаться к странам Балтии
По словам финского премьер-министра, пандемия коронавируса и война в Украине показали уязвимость Европейского Союза. Она призвала серьезно относиться к зависимости от авторитарных стран, передает Yle.
Марин полагает, что Финляндии раньше следовало прислушаться к странам Балтии, когда они говорили о России.
«Мы могли бы более внимательно прислушиваться к нашим друзьям в странах Балтии в последние десятилетия, когда речь заходила о нашей общей безопасности и России», – заметила Марин.
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