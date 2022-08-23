Во вторник Министерство финансов представило экономический прогноз, который является основой для подготовки государственного бюджета на 2023 год, согласно которому в этом году экономика Эстонии вырастет в общей сложности на один процент. Однако в следующем году экономика должна вырасти на 0,5 процента.
Министерство финансов прогнозирует стремительное снижение инфляции
В последнем летнем экономическом прогнозе, опубликованном в апреле, Министерство финансов считало, что экономический спад в Эстонии в этом году составит один процент.
Министерство прогнозирует реальный экономический рост на уровне 3% в 2024 году, 2,5% в 2025 году и 2% в 2026 году.
«Если весной все еще было много неопределенности и составителям прогноза было нелегко предсказать, какое влияние война окажет на наших предпринимателей, то пока ситуация такова, что наша экономика и предприятия адаптировались гораздо лучше, чем мы могли предполагать», – отметила на пресс-конференции министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
По словам министра, это можно сказать о различных кризисах – компании очень хорошо пережили кризис COVID-19, и на данный момент война, которую ведет Россия, не оказала столь сильного влияния, которого опасались весной.
По сравнению с весной, по словам Пентус-Розиманнус, текущий прогноз также показывает лучшие перспективы для бюджета – если в апреле были основания полагать, что бюджет будет в дефиците почти на четыре процента на конец года, теперь прогноз дефицита снизился почти до 2,7 процента.
По мнению министерства, самым большим вызовом для экономики является быстрый рост цен как в этом, так и в следующем годах, что сдерживает как потребление, так и инвестиции. Инфляция в этом году министерством прогнозируется на уровне 19,5 процента, в следующем году она должна снизиться до 6,7 процента. Прогноз инфляции на 2024 год составляет один процент, 1,5 процента в 2025 году и 1,9 процента в 2026 году.
Согласно прогнозу, внутренний спрос снизится в 2022 году и останется слабым и в 2023 году. К 2023 году министерство ожидает экономического роста на уровне 0,5 процента. Ситуация начнет улучшаться только во второй половине следующего года.
Инфляция также оказывает давление на заработную плату – в этом году рост заработной платы должен оставаться на уровне около 11 процентов, что все еще значительно ниже показателей инфляции. К 2023 году министерство прогнозирует рост заработной платы на 7,4 процента, к 2024 году – на пять процентов, к 2025 году – на 4,6 процента, а к 2026 году – на 4,5 процента. Исходя из прогноза, реальная заработная плата будет постепенно восстанавливаться и, по оценке министерства, в 2025 году может выйти на уровень 2021 года.
С точки зрения секторов экономики, сфера услуг будет вносить наибольший вклад в экономический рост в ближайшие годы. Ожидается, что обрабатывающая промышленность пострадает от роста цен на сырье и снижения экспортного спроса из-за охлаждения экономики основных торговых партнеров. По словам министра финансов, прогноз не предусматривает роста налоговой нагрузки в ближайшее время, но она должна оставаться на уровне почти 33 процентов в течение следующих четырех лет.
Подготовленный экономический прогноз исходит из того, что война в Украине не будет расширяться, а поставки энергоресурсов в Европу не будут полностью прекращены. По словам главы отдела фискальной политики Министерства финансов Рауля Ляттемяэ, у министерства все еще имеется кризисный сценарий на случай, если все будет складываться по иному сценарию.