Министерство финансов прогнозирует стремительное снижение инфляции

В последнем летнем экономическом прогнозе, опубликованном в апреле, Министерство финансов считало, что экономический спад в Эстонии в этом году составит один процент.

Министерство прогнозирует реальный экономический рост на уровне 3% в 2024 году, 2,5% в 2025 году и 2% в 2026 году.

«Если весной все еще было много неопределенности и составителям прогноза было нелегко предсказать, какое влияние война окажет на наших предпринимателей, то пока ситуация такова, что наша экономика и предприятия адаптировались гораздо лучше, чем мы могли предполагать», – отметила на пресс-конференции министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

По словам министра, это можно сказать о различных кризисах – компании очень хорошо пережили кризис COVID-19, и на данный момент война, которую ведет Россия, не оказала столь сильного влияния, которого опасались весной.

По сравнению с весной, по словам Пентус-Розиманнус, текущий прогноз также показывает лучшие перспективы для бюджета – если в апреле были основания полагать, что бюджет будет в дефиците почти на четыре процента на конец года, теперь прогноз дефицита снизился почти до 2,7 процента.