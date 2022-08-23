Работа мобильных услуг Telia нарушена

Компания Telia Eesti сообщила сегодня в середине дня, что в настоящее время в мобильных услугах Telia происходят сбои, которые затронули VoLTE, то есть звонки 4G и мобильную передачу данных.

Telia сообщила, что компания знает о сбоях и специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу услуг.