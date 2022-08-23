Во вторник утром было несколько неполадок в передаче данных Telia.
Работа мобильных услуг Telia нарушена
Работа мобильных услуг Telia нарушена
Компания Telia Eesti сообщила сегодня в середине дня, что в настоящее время в мобильных услугах Telia происходят сбои, которые затронули VoLTE, то есть звонки 4G и мобильную передачу данных.
Telia сообщила, что компания знает о сбоях и специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу услуг.
«Мы благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства», – говорится в сообщении.
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