Правительство начало обсуждение госбюджета на следующий год

Дискуссии начинаются с презентации нового экономического прогноза Минфина, на основе которого строятся денежные планы страны. Проект государственного бюджета на 2023 год и стратегию госбюджета на 2023-2026 годы необходимо представить в Рийгикогу до конца сентября.

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), летний экономический прогноз показал, что война России в Украине осложнила международную экономическую ситуацию. «Существует много неопределенности. Это особенно затрудняет подготовку государственного бюджета и стратегий. Ясно только одно: впереди трудные времена. Поэтому важно думать о буферах при подготовке бюджета, чтобы у нас был крепкий тыл в особенно трудные моменты. Мы также должны поддержать тех жителей Эстонии, которые сейчас наиболее уязвимы, и обеспечить безопасность Эстонии в очень трудных условиях. В то же время мы должны думать о будущем – вносить вклад в образование, делать инвестиции», – сказала Каллас.

Премьер-министр отметила, что вместо экономического спада, которого когда-то опасались, в Эстонии все еще можно ожидать умеренного экономического роста. «Анализ Министерства финансов ясно показывает, что мы значительно улучшили состояние государственных финансов Эстонии. В результате Эстония теперь имеет гораздо лучшую стартовую позицию для решения очень трудных задач. Бюджет будет оставаться с дефицитом в течение более длительного периода времени, но этот дефицит достаточно мал, чтобы не угрожать нашим государственным финансам. Это позволяет избежать увеличения налоговой нагрузки», – сказала Каллас.