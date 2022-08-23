Члены правительства приступили к обсуждению государственного бюджета на следующий год и бюджетной стратегии государства на ближайшие четыре года.
Правительство начало обсуждение госбюджета на следующий год
Дискуссии начинаются с презентации нового экономического прогноза Минфина, на основе которого строятся денежные планы страны. Проект государственного бюджета на 2023 год и стратегию госбюджета на 2023-2026 годы необходимо представить в Рийгикогу до конца сентября.
По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), летний экономический прогноз показал, что война России в Украине осложнила международную экономическую ситуацию. «Существует много неопределенности. Это особенно затрудняет подготовку государственного бюджета и стратегий. Ясно только одно: впереди трудные времена. Поэтому важно думать о буферах при подготовке бюджета, чтобы у нас был крепкий тыл в особенно трудные моменты. Мы также должны поддержать тех жителей Эстонии, которые сейчас наиболее уязвимы, и обеспечить безопасность Эстонии в очень трудных условиях. В то же время мы должны думать о будущем – вносить вклад в образование, делать инвестиции», – сказала Каллас.
Премьер-министр отметила, что вместо экономического спада, которого когда-то опасались, в Эстонии все еще можно ожидать умеренного экономического роста. «Анализ Министерства финансов ясно показывает, что мы значительно улучшили состояние государственных финансов Эстонии. В результате Эстония теперь имеет гораздо лучшую стартовую позицию для решения очень трудных задач. Бюджет будет оставаться с дефицитом в течение более длительного периода времени, но этот дефицит достаточно мал, чтобы не угрожать нашим государственным финансам. Это позволяет избежать увеличения налоговой нагрузки», – сказала Каллас.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) отметила, что бюджет следующего года должен помочь людям справиться с очень быстрым ростом цен. "Реализации этой цели способствуют освобождение пенсий от подоходного налога, повышение необлагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро и увеличение семейных пособий", – сказала она.
«В ближайшие годы укрепление безопасности Эстонии, безусловно, будет в центре внимания и потребует много дополнительных средств. Мы точно будем учитывать эти планы в ходе обсуждения бюджета. Потребностей много по всем направлениям, составляя бюджет, мы учитываем, чтобы финансовое положение государства с каждым годом улучшалось и выход страны из кризисов проходил уверенно», – подчеркнула министр финансов.
В дополнение к новому экономическому прогнозу на первом заседании правительства по вопросам бюджета был представлен обзор выполнения долгосрочной стратегии развития страны «Эстония 2035». Изменения показателей, важных для развития страны, можно отслеживать на веб-сайте Департамента статистики.
Члены правительства ознакомились с этими законопроектами, которые должны быть переданы в парламент вместе с государственным бюджетом на следующий год.