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Рейнсалу призывает жителей Эстонии не ездить в Россию

BNS
Рейнсалу призывает жителей Эстонии не ездить в Россию
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Kermo Benrot

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу предупреждает, что поскольку усилилась агрессивная антиэстонская риторика Российской Федерации, не исключены и провокации против граждан Эстонии.

«В связи с резко возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой Российской Федерации повторяю предупреждение МИД Эстонии избегать любых поездок на территорию России», – заявил министр иностранных дел.

«Если вы находитесь в краткосрочной поездке в России, призываю серьезно подумать о необходимости пребывания в России. Россия – страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены», – заявил Рейнсалу.

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