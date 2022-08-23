Рейнсалу призывает жителей Эстонии не ездить в Россию

«В связи с резко возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой Российской Федерации повторяю предупреждение МИД Эстонии избегать любых поездок на территорию России», – заявил министр иностранных дел.

«Если вы находитесь в краткосрочной поездке в России, призываю серьезно подумать о необходимости пребывания в России. Россия – страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены», – заявил Рейнсалу.