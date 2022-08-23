Фото ⟩ Прохожие были шокированы: водитель электросамоката вез на плечах ребенка в детском кресле

В Госполиции Латвии указали, что в Законе о дорожном движении установлено, что водителю электросамоката запрещено перевозить пассажиров. За это грозит предупреждение или денежный штраф в размере от двух до шести штрафных единиц, то есть от 10 до 30 евро.

Кроме того, полиция пояснила, что запечатленную на фотографии ситуацию можно оценить как безответственную. Поступая таким образом, человек ставит под угрозу здоровье и безопасность как свои, так и ребенка.

В свою очередь представитель Bolt сообщил, что езда на электросамокате, когда на нем находится более одного человека, чрезвычайно опасна и противоречит требованиям аренды предприятия. Присоединяясь к платформе Bolt, каждый пользователь обязуется соблюдать правила, в том числе не ездить вдвоем на одном электросамокате.

«Безопасность – один из приоритетов деятельности Bolt, и предприятие вводит все новые решения, чтобы способствовать ей. Один из краеугольных камней безопасного использования самокатов – опыт и знания водителя, поэтому активно ведется разъяснительная работа как в приложениях Bolt, так и при помощи соцсетей и во время образовательных мероприятий», – сказал представитель предприятия.

Например, на прошлой недели предприятие присоединилось к проводимой Госполицией Латвии проверке водителей электросамокатов. Если в ходе проверки выяснялось, что правила дорожного движения не соблюдались, соответственно следовал план действий и временно блокировался доступ водителя к услугам.

Заботясь о безопасности на дороге, важно соблюдать и скоростной режим. Максимальная скорость электросамоката установлена законом – это 25 километров в час, однако каждому, особенно тем, кто использует самокат впервые, в приложении доступен режим новичка, ограничивающий скорость до 15 километров в час.

Создана и технология, которая при помощи сенсоров устанавливает число передвигающихся на самокате. Клиенту отсылается предупреждение и если его многократно игнорировать, клиент будет заблокирован.