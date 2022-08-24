Прописанное в коалиционном договоре намерение изъять оружие у граждан России и Беларуси ставит немало вопросов перед властями и населением. Какова логика конфискации? Насколько увеличится нагрузка на полицию и госбюджет? Стоит ли игра свеч?
Студия Postimees: готов ли план по изъятию оружия у граждан России?
13:00
Студия Postimees: готов ли план по изъятию оружия у граждан России?
Тему обсудят в прямом эфире депутат Рийгикогу от партии EKRE, подполковник в отставке Лео Куннас и руководитель юридического бюро "Progressor", юрист Данил Липатов. Смотрите дискуссию в 13:00!
- Какова логика изъятия оружия у граждан России? Скольких это коснется?
- На каких условиях предполагается конфисковывать оружие? Где оно будет храниться?
- Насколько вероятно, что часть оружия будет "потеряна" и переписана на друзей?
- Сколько дополнительных ресурсов понадобится полиции для надзора и поиска утерянного оружия?
- Когда будет готов план по изъятию оружия?
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