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Студия Postimees: готов ли план по изъятию оружия у граждан России?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: готов ли план по изъятию оружия у граждан России?
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Прописанное в коалиционном договоре намерение изъять оружие у граждан России и Беларуси ставит немало вопросов перед властями и населением. Какова логика конфискации? Насколько увеличится нагрузка на полицию и госбюджет? Стоит ли игра свеч?

Тему обсудят в прямом эфире депутат Рийгикогу от партии EKRE, подполковник в отставке Лео Куннас и руководитель юридического бюро "Progressor", юрист Данил Липатов. Смотрите дискуссию в 13:00!

  • Какова логика изъятия оружия у граждан России? Скольких это коснется?
  • На каких условиях предполагается конфисковывать оружие? Где оно будет храниться?
  • Насколько вероятно, что часть оружия будет "потеряна" и переписана на друзей?
  • Сколько дополнительных ресурсов понадобится полиции для надзора и поиска утерянного оружия?
  • Когда будет готов план по изъятию оружия?
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