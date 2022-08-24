Студия Postimees: изъять оружие у граждан РФ необходимо, уверенности в их лояльности нет

Что же изменилось с марта? К власти пришло новое правительство, а это определенная политическая воля. Однако, на мой взгляд, только политической воли недостаточно, чтобы целую категорию жителей Эстонии ограничить в их правах, нарушив принцип равного обращения.

С марта у нас так и не появилось анализа рисков или фактических обстоятельств, который бы высветил проблему, указав на то, что граждане РФ представляют угрозу для безопасности Эстонии.

Такой информации нет, инициатива исходит из коалиционного соглашения – из рекламных предвыборных обещаний партий.

Лео Куннас: – Думаю, что у КаПо есть анализ рисков, просто он засекречен.

– А вы как депутат и инициатор одного из подобных законопроектов, ознакомлены с этим анализом рисков?

Лео Куннас: – Я в другой комиссии и вообще за КаПо не слежу.

Можно сказать, что владение оружием не относится к сфере прав человека. Нельзя утверждать, что мы ущемляем некоторых жителей Эстонии.

И, конечно, нужно продумать все детали, касающиеся реализации закона.

По-моему, неразумно запрещать охотникам владеть гладкоствольным оружием.

Возможно, речь не должна идти о повальном запрете.

Данил Липатов: – Если анализ рисков и существует, но мы об этом не знаем, значит, от общества скрыта часть информации и мы не можем говорить о прозрачности принятия решений, что само по себе противоречит принципам демократического государства, принципу свободы информации.