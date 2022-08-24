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Студия Postimees: изъять оружие у граждан РФ необходимо, уверенности в их лояльности нет

Юрист: запрет исходит из домыслов, нет анализа рисков
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: изъять оружие у граждан РФ необходимо, уверенности в их лояльности нет
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  • Куннас: ограничение в правах – второстепенно; безопасность важнее
  • Липатов: речь идет о законопослушной части населения
  • Куннас: при конфискации положены компенсации

Зафиксированное в коалиционном договоре намерение изъять оружие у граждан России и Беларуси ставит немало вопросов перед властями и населением. Какова логика конфискации? Насколько увеличится нагрузка на полицию и госбюджет? Стоит ли игра свеч?

Тему обсудили в прямом эфире депутат Рийгикогу от партии EKRE, подполковник в отставке Лео Куннас и руководитель юридического бюро Progressor, юрист Данил Липатов.

Выдержки из беседы:

– Какова логика изъятия оружия граждан России?

Лео Куннас: – Логика такова, что огнестрельным винтовочным оружием, револьверами и пистолетами в будущем смогут владеть только граждане Эстонии и, например, граждане стран НАТО. В законе не будет отдельно установлен запрет на ношение оружия для граждан России и Беларуси.

Сколько войн затеяла Россия? Две – в Чечне, затем в Грузии и Украине. Если Россия уже нападает на украинцев, братьев-славян, тогда и нам нужно бояться России.

Изъять оружие необходимо из опасений возможного вооруженного конфликта внутри Эстонии.

Такой конфликт может возникнуть, как только президент Путин отдаст соответствующий приказ ФСБ и ГРУ.

В нынешней ситуации мы не можем быть уверены в лояльности граждан России.

Если местные граждане РФ займут нейтральную позицию в случае такого конфликта, это самое лучшее, что может произойти.

Данил Липатов: – К логике изъятия оружия у граждан России и Беларуси есть серьезные вопросы. Когда в марте этого года Союз владельцев оружия выступил с такой инициативой, МВД, КаПо и канцлер права заявили, что такие действия будут непропорциональными, и отметили, что каждый законопослушный житель ЭР обладает равными правами. Тем более, что в законе сказано, что лица, которые могут представлять угрозу безопасности Эстонии, будут лишаться разрешений на ношение оружия.

Что же изменилось с марта? К власти пришло новое правительство, а это определенная политическая воля. Однако, на мой взгляд, только политической воли недостаточно, чтобы целую категорию жителей Эстонии ограничить в их правах, нарушив принцип равного обращения.

С марта у нас так и не появилось анализа рисков или фактических обстоятельств, который бы высветил проблему, указав на то, что граждане РФ представляют угрозу для безопасности Эстонии.

Такой информации нет, инициатива исходит из коалиционного соглашения – из рекламных предвыборных обещаний партий.

Лео Куннас: – Думаю, что у КаПо есть анализ рисков, просто он засекречен.

– А вы как депутат и инициатор одного из подобных законопроектов, ознакомлены с этим анализом рисков?

Лео Куннас: – Я в другой комиссии и вообще за КаПо не слежу.

Можно сказать, что владение оружием не относится к сфере прав человека. Нельзя утверждать, что мы ущемляем некоторых жителей Эстонии.

И, конечно, нужно продумать все детали, касающиеся реализации закона.

По-моему, неразумно запрещать охотникам владеть гладкоствольным оружием.

Возможно, речь не должна идти о повальном запрете.

Данил Липатов: – Если анализ рисков и существует, но мы об этом не знаем, значит, от общества скрыта часть информации и мы не можем говорить о прозрачности принятия решений, что само по себе противоречит принципам демократического государства, принципу свободы информации.

Закон об оружии был изменен в 2004 году в связи со вступлением Эстонии в ЕС, и одним из постулатов ЕС является равное обращение со всеми постоянными жителями содружества. В противном случае речь идет о дискриминации.

– На каких условиях будет конфисковано? Напомню, что речь идет о 629 владельцах, в распоряжении которых находится по две–три единицы оружия.

Лео Куннас: – Мы живем в государстве, где частное имущество имеет важное значение.

Было бы честно выплатить разумную компенсацию лицам, сдающим оружие.

Если бы Россия не атаковала Украину, наверное, этот вопрос не стоял бы на повестке дня.

Данил Липатов: – С 2004 года, когда разрешение на оружие было расширено на граждан третьих стран, ни одного существенного инцидента с неправомерным применением оружия не было.

На самом деле, мы говорим о достаточно законопослушной части населения.

Определенные военные конфликты, связанные с Россией, случались и ранее, но при этом они никак не отражались на поведении местных граждан РФ.

Таким образом, мы ограничиваем права исходя не из фактических обстоятельств, а из домыслов.

В данном случае у нас исходят из определенных рекламных кампаний, которые партии проводят перед выборами.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: готов ли план по изъятию оружия у граждан России? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Karl Lagerfeld
Студия Postimees: готов ли план по изъятию оружия у граждан России? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Karl Lagerfeld Фото: Jaan Vanaaseme
  • Какова логика изъятия оружия у граждан России? Скольких это коснется?
  • На каких условиях предполагается конфисковывать оружие? Где оно будет храниться?
  • Насколько вероятно, что часть оружия будет "потеряна" и переписана на друзей?
  • Сколько дополнительных ресурсов понадобится полиции для надзора и поиска утерянного оружия?
  • Когда будет готов план по изъятию оружия?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Karl Lagerfeld

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