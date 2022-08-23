В следующем году средняя пенсия по старости, которая в настоящее время составляет 595 евро, вырастет с учетом внеочередного повышения пенсий и необлагаемого налогом дохода до 704 евро.
В следующем году средняя пенсия по старости вырастет более чем на 100 евро
В следующем году средняя пенсия по старости вырастет более чем на 100 евро
Со следующего года среднюю пенсию по старости освободят от уплаты подоходного налога, сообщает ERR.
По мнению Министерства финансов, при поддержке индексации и налоговых льгот покупательная способность средней пенсии восстановится быстрее.
Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, при котором учитываются поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год и инфляция.
В этом году правительство утвердило пенсионный индекс в размере 1,079: базовая часть пенсии после индексации составит 255,76 евро и годовая оценка - 7,718 евро; размер народной пенсии составляет 275,3 евро.
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