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В следующем году средняя пенсия по старости вырастет более чем на 100 евро

rus.postimees.ee
В следующем году средняя пенсия по старости вырастет более чем на 100 евро
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Пенсия. Иллюстративное фото.
Пенсия. Иллюстративное фото. Фото: Тоомас Хуйк

В следующем году средняя пенсия по старости, которая в настоящее время составляет 595 евро, вырастет с учетом внеочередного повышения пенсий и необлагаемого налогом дохода до 704 евро.

Со следующего года среднюю пенсию по старости освободят от уплаты подоходного налога, сообщает ERR.

По мнению Министерства финансов, при поддержке индексации и налоговых льгот покупательная способность средней пенсии восстановится быстрее.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, при котором учитываются поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год и инфляция.

В этом году правительство утвердило пенсионный индекс в размере 1,079: базовая часть пенсии после индексации составит 255,76 евро и годовая оценка - 7,718 евро; размер народной пенсии составляет 275,3 евро.

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