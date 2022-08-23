Канцлер юстиции: Нарвское горсобрание должно проводить заседания на эстонском языке

Мадизе пояснила, что в соответствии с Конституцией ведение дел государством и самоуправлением в целом должно происходить на эстонском языке.

Что касается выбора языка при общении жителей с органами власти, то у каждого есть право обращаться к местным органам власти на эстонском языке и получать ответы на эстонском языке", – пояснила канцлер юстиции.

По ее словам, Закон об организации местного самоуправления также предусматривает, что административным языком является эстонский. Кроме того, делается акцент на том, что заседания горсовета и правительства проводятся на эстонском языке.

Мадизе пояснила, что в Законе о языке есть исключение в отношении использования иностранных языков, в том числе языков меньшинств. Его суть состоит в том, что в самоуправлении, в котором язык большинства постоянных жителей не является эстонским, язык местного самоуправления может использоваться в дополнение к эстонскому по ведению внутренних дел местного самоуправления. Это возможно при условии, если есть предложение со стороны думы местного самоуправления и решение правительства Республики.

Насколько известно канцлеру юстиции, правительство не принимало такого решения в отношении города Нарвы. «У жителей городов, волостей и других лиц есть право смотреть заседания совета на эстонском языке. Документация Нарвского горсовета и правительства доступна на государственном языке», – сказала Мадизе.