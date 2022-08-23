Канцлер юстиции Юлле Мадизе получила обращение с вопросом, может ли Нарвское горсобрание самостоятельно решать, на каком языке будут проходить заседания. Например, на прошлой неделе заседание было на русском языке. Однако, по мнению Мадизе, заседания Нарвского горсобрания должны проходить исключительно на эстонском языке.
Канцлер юстиции: Нарвское горсобрание должно проводить заседания на эстонском языке
Мадизе пояснила, что в соответствии с Конституцией ведение дел государством и самоуправлением в целом должно происходить на эстонском языке.
Что касается выбора языка при общении жителей с органами власти, то у каждого есть право обращаться к местным органам власти на эстонском языке и получать ответы на эстонском языке", – пояснила канцлер юстиции.
По ее словам, Закон об организации местного самоуправления также предусматривает, что административным языком является эстонский. Кроме того, делается акцент на том, что заседания горсовета и правительства проводятся на эстонском языке.
Мадизе пояснила, что в Законе о языке есть исключение в отношении использования иностранных языков, в том числе языков меньшинств. Его суть состоит в том, что в самоуправлении, в котором язык большинства постоянных жителей не является эстонским, язык местного самоуправления может использоваться в дополнение к эстонскому по ведению внутренних дел местного самоуправления. Это возможно при условии, если есть предложение со стороны думы местного самоуправления и решение правительства Республики.
Насколько известно канцлеру юстиции, правительство не принимало такого решения в отношении города Нарвы. «У жителей городов, волостей и других лиц есть право смотреть заседания совета на эстонском языке. Документация Нарвского горсовета и правительства доступна на государственном языке», – сказала Мадизе.
В минувший понедельник Нарвское горсобрание провело заседание, на котором большинство депутатов говорили по-русски.