Крупная европейская авиакомпания отменяет тысячи рейсов

Как говорится в пресс-релизе компании, до конца октября будут отменены свыше 1200 рейсов, а с ноября по март – еще 10 000 Общее число вылетов в зимний сезон сократится на 8%.

British Airways пошла на такой шаг из-за введенного в прошлом месяце администрацией Хитроу ограничения на количество обслуживаемых пассажиров в 100 тыс. человек в день.

Авиакомпании Европы и США, а также операторы аэропортов не справляются с активным восстановлением спроса на авиаперевозки после вызванного пандемией коронавируса спада, пишет Dow Jones. В частности, они испытывают нехватку сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, а также сотрудников наземных служб и сервисов обработки багажа.