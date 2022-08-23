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В Эстонии завтра вновь будет такая же цена на электроэнергию, как в Финляндии

rus.postimees.ee
В Эстонии завтра вновь будет такая же цена на электроэнергию, как в Финляндии
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Электричество.
Электричество. Фото: Margus Ansu

На рынке электроэнергии Nord Pool цена на электроэнергию в среду, 24 августа, как в Эстонии, так и в Финляндии будет в среднем 41,9 цента за киловатт-час. По сравнению с сегодняшним днем ​​электроэнергия станет дешевле на 15,4 процента.

В Латвии и Литве в среду электричество будет стоить в среднем 58,2 цента за киловатт-час.

В Германии, страдающей от нехватки электричества, электричество будет стоить 62,4 цента.

В Эстонии в среду самая дешевая электроэнергия будет рано утром с пяти до шести часов, когда за киловатт-час придется заплатить 16,1 цента.

Пиковая цена будет с 11 до 12 дня – 57,4 цента за киловатт-час.

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