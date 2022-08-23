В Эстонии завтра вновь будет такая же цена на электроэнергию, как в Финляндии

На рынке электроэнергии Nord Pool цена на электроэнергию в среду, 24 августа, как в Эстонии, так и в Финляндии будет в среднем 41,9 цента за киловатт-час. По сравнению с сегодняшним днем ​​электроэнергия станет дешевле на 15,4 процента.