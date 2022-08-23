Глава Еврокомиссии выступила с обвинениями в адрес Путина

«В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу и напомнил нам, что мир нельзя принимать как должное», - указала глава Еврокомиссии. Война России против Украины является незаконной и неоправданной, подчеркнула она.

Кроме того, контролируемая российским государством пропаганда искажает историю и распространяет теории заговора, а любой, кто выступает против этого, подвергается наказанию. И покоя не будет, пока Украина не отстоит свою позицию, убеждена фон дер Ляйен.

«Граждане Украины отдают свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых основан наш Союз», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

В напоминание о договоре Сталина и Гитлера