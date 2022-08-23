Первый в Эстонии магазин шведской мебельной компании IKEA вот-вот откроется в Курна. Но для журналистов двери распахнули уже сегодня.
Путеводитель по лабиринту: как не заблудиться в новом магазине IKEA
Огромный указатель с логотипом пропустить трудно: здание промышленных масштабов окружено автостоянкой на тысячу мест, да и сам магазин велик: 30 000 м2 и 9000 товаров. И все, что находится в демонстрационных залах, можно купить сразу, в отличие от не очень, честно говоря, удобной возможности заказов по образцам или по каталогу, которой жители Эстонии пользовались до сих пор.
Бродя по лабиринту полностью обставленных комнат − гостиных, спален, кухонь − несложно забыть, за чем именно пришел: кажется, что все магазины IKEA спланированы в большей степени не архитекторами, а маркетологами. Стоит отвлечься на картину или торшер, как рука тянется к карандашу: записать кодовый номер изделия, чтобы потом найти его на складе. Конечно, мелочи вроде чайного ситечка или постельного белья лежат в изобилии тут же, в зале, а вот на ценниках других предметов интерьера или мебели есть красная полоса с как раз нужным вам кодом.
Но лучше не отвлекаться: чтобы просто обойти весь магазин, нигде особо не задерживаясь, у нас ушло почти два часа. А задержаться, право слово, хотелось: какая женщина устоит, чтобы не пооткрывать шкафчики кухонного гарнитура, заполненные посудой, или забраться в комод, полный салфеток и полотенец. Кстати, заблудиться в буквальном смысле у вас не получится: кругом указатели, да и продавец покажет дорогу.
Если вы приедете в магазин с детьми, вас будут всюду преследовать игрушки, и ваш ребенок вряд ли захочет расстаться с милым зайчиком или симпатичной пандой. Стоят, кстати, недорого. Перфекционисты тут же решат обновить столовые приборы и прочую посуду. А у любителей рассматривать в интернете картинки с разными интерьерами, разбегутся глаза: здесь представлены в полном объеме различные варианты скандинавского стиля, вплоть до видов из окна и тапочек в углу. Любители комнатных растений не устоят перед маленьким милым живым ананасом в горшке.
В общем, в IKEA можно приехать не только за покупками, но и просто провести время — послоняться по обставленным комнатам, пообедать в ресторане, цены в котором приятно удивили, полакомиться мягким мороженым, которое, как нам сказали, точно такое же, как в Стокгольме. А если вы совершаете разведку боем, то помучить продавца-консультанта, чтобы тот помог вам рассчитать размеры будущего шкафа-купе или прикинуть, сколько кухонных шкафчиков вам понадобится, чтобы обновить пожилую кухню.
Не все любят скромный скандинавский стиль. Противники IKEA говорят, что в Швеции и Дании есть гораздо более стильная и добротная мебель… Конечно, есть, но она доступна не всем, в отличие от массового «икеевского» производства.
«IKEA желает улучшить повседневную жизнь людей. Для достижения этой цели мы предлагаем широкий ассортимент хорошо продуманных, функциональных и экологичных товаров для дома по настолько низким ценам, чтобы их могут себе позволить многие», − сказал руководитель розничных продаж IKEA Балтия Иан Стрикланд.
Между прочим, тут есть и вещи, так сказать, премиум-класса. Например, тяжелая мебель из натурального дерева для кабинета или для столовой: массивные стулья не поднять, а стол из цельного дерева на резной ноге да еще серо-голубого цвета может стать украшением загородного дома.
В общем, не будем кривить душой: в Эстонии давно ждали большого, настоящего магазина IKEA. Для удобства покупателей, не имеющих своего автотранспорта, в Курна будет ходить специальный автобус, расписание которого появится на сайте IKEA и в социальных сетях.
Магазин откроется для посетителей 25 августа. Время работы магазина: каждый день с 10:00 до 20:00. Шведский ресторан открыт ежедневно с 09:30 до 19:30.