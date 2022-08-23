Путеводитель по лабиринту: как не заблудиться в новом магазине IKEA

Огромный указатель с логотипом пропустить трудно: здание промышленных масштабов окружено автостоянкой на тысячу мест, да и сам магазин велик: 30 000 м2 и 9000 товаров. И все, что находится в демонстрационных залах, можно купить сразу, в отличие от не очень, честно говоря, удобной возможности заказов по образцам или по каталогу, которой жители Эстонии пользовались до сих пор.

Бродя по лабиринту полностью обставленных комнат − гостиных, спален, кухонь − несложно забыть, за чем именно пришел: кажется, что все магазины IKEA спланированы в большей степени не архитекторами, а маркетологами. Стоит отвлечься на картину или торшер, как рука тянется к карандашу: записать кодовый номер изделия, чтобы потом найти его на складе. Конечно, мелочи вроде чайного ситечка или постельного белья лежат в изобилии тут же, в зале, а вот на ценниках других предметов интерьера или мебели есть красная полоса с как раз нужным вам кодом.

Но лучше не отвлекаться: чтобы просто обойти весь магазин, нигде особо не задерживаясь, у нас ушло почти два часа. А задержаться, право слово, хотелось: какая женщина устоит, чтобы не пооткрывать шкафчики кухонного гарнитура, заполненные посудой, или забраться в комод, полный салфеток и полотенец. Кстати, заблудиться в буквальном смысле у вас не получится: кругом указатели, да и продавец покажет дорогу.