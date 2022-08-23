Канада ввела против России новые санкции

В новый санкционный список вошли губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава республики Башкортостан Радий Хабиров и ряд других госслужащих.

Из крупных предприятий под санкции попал «Концерн Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростеха». На недавно прошедшем в России форуме «Армия-2022» представители «Концерна Автоматика» показывали свои военные разработки: электродвигатель для беспилотников, комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам всенаправленного действия «Купол» и т.д. Недавно «Автоматика» отправляла на Донбасс гуманитарный груз на сумму десять миллионов рублей.

Санкционное давление Канады на Россию началось еще в феврале, когда премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил о наложении санкций на президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Почти сразу после Канада ввела санкции против пяти российских граждан, включая миллиардера Романа Абрамовича.

Впоследствии под санкции этой страны попали 160 членов Совета Федерации за то, что они «способствовали и сделали возможным нарушение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Россия начала отвечать в июне, внеся в санкционные списки имена 43 граждан Канады. Под санкции тогда попали председатель Канадской ассоциации НАТО, бывший Министр национальной обороны Дэвид Колленетт, мэр города Калгари Джоти Гондек и организатор «Оркестра украинской свободы» Кэри-Лин Уилсон. Канада в очередной раз ответила в начале августа, расширив санкции против членов военного руководства России и оборонных предприятий в связи с войной в Украине на те же 43 человека.

Второй ответ России не заставил себя долго ждать. Пятого августа РФ ввела санкции против 62 граждан Канады. Под санкции, в том числе, попали бывший начальник штаба Нацобороны Рик Хиллиер, глава разведывательного командования ВС Канады Майкл Райт и пресс-секретарь министерства иностранных дел Канады Адриен Бланшард. Сегодня Канада сделала следующий ход.