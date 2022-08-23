На днях в Риге приступили к подготовке сноса памятника советским воинам в парке Победы, а уже сегодня началась активная фаза демонтажа.
Пройдет ли демонтаж рижского памятника так же мирно, как и в Нарве?
Совсем недавно в Нарве был убран памятник-танк, перенос которого вызвал жаркие споры в обществе. Ожидаемые страхи не подтвердились и демонтаж прошел гладко, без каких-либо беспорядков. Какие настроения преобладают среди жителей Латвии в преддверии демонтажа советского памятника и можно ли ожидать беспорядков или протестов со стороны несогласных со сносом, мы узнали у нашего латвийского коллеги из редакции RUS TVNET Артема Липина.
Еще вчера Артем Липин сказал, что дата сноса памятника будет раскрыта в самый последний момент – так и получилось – к активной фазе работ приступили во вторник утром. Поэтому, по его словам, у возможных желающих протестовать вряд ли была возможность как следует спланировать свою акцию.
22 августа 19:00 «Русский союз Латвии» хотел провести акцию протеста против сноса – им запретили. На место пришло не более нескольких десятков человек. По мнению журналиста, во время демонтажа на место может прийти максимум несколько сотен человек. «В соцсетях наверняка появятся разного рода активисты, но на реальную жизнь это вряд ли повлияет», – считает Липин.
Настроения в связи с началом демонтажа памятника, по словам журналиста, ожидаемые: подавляющая часть латышскоязычного населения выступает за снос, большинство русскоязычного – против. «Причем, что любопытно, судя по всему, против сноса памятника выступает больше людей, чем поддерживает Россию в их войне, то есть тут такой строгой корреляции, как пытаются показать латвийские власти – нет», – отмечает Липин. При этом он очень сомневается, что это может перетечь в какие-то реальные действия.
По его словам, что против сноса памятника (из заметных сил) выступают «Согласие» и «Русский союз Латвии» – последние чуть активнее, та самая акция протеста, например. Других организаций с такой позицией он не заметил. Даже либерально настроенные «Для развития/За!» и «Прогрессивные» выступают за снос, в том числе и их русскоязычные политики».
«Субъективно, несмотря на то, что снос памятник – это, безусловно, важная и обсуждаемая всеми тема, я не могу сказать, что это что-то принципиально меняет в общественных настроениях. Те, кто всегда считал, что Латвией управляют русофобы – в очередной раз в этом "убедились". Те, кто обвинял русскоязычных жителей страны в путинизме и имперскости, получили новые "доказательства" своей правоты. Остальные, которые не любят мыслить абсолютами, смотрят на это событие по-разному, но, в основном, соглашаются, что между сторонами не хватает диалога. Если ты за снос памятника – нацист. Если против – путинист. И никаких позиций между. И, судя по всему, в ближайшее время это не исправится», – считает Липин.
По словам журналиста, снос памятника, хоть и станет символом разрозненности латвийского общества, вряд ли является его причиной.