Пройдет ли демонтаж рижского памятника так же мирно, как и в Нарве?

По его словам, что против сноса памятника (из заметных сил) выступают «Согласие» и «Русский союз Латвии» – последние чуть активнее, та самая акция протеста, например. Других организаций с такой позицией он не заметил. Даже либерально настроенные «Для развития/За!» и «Прогрессивные» выступают за снос, в том числе и их русскоязычные политики ».

«Субъективно, несмотря на то, что снос памятник – это, безусловно, важная и обсуждаемая всеми тема, я не могу сказать, что это что-то принципиально меняет в общественных настроениях. Те, кто всегда считал, что Латвией управляют русофобы – в очередной раз в этом "убедились". Те, кто обвинял русскоязычных жителей страны в путинизме и имперскости, получили новые "доказательства" своей правоты. Остальные, которые не любят мыслить абсолютами, смотрят на это событие по-разному, но, в основном, соглашаются, что между сторонами не хватает диалога. Если ты за снос памятника – нацист. Если против – путинист. И никаких позиций между. И, судя по всему, в ближайшее время это не исправится», – считает Липин.