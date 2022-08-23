Президент Карис принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов Ирландии и Исландии

Президент Карис подтвердил, принимая верительные грамоты от посла Ирландии, что отношения двух стран очень хорошие и Эстония стремится развивать их и далее. Глава Эстонии поблагодарил Ирландию за вклад в солидарность и безопасность Европы, а также за поддержку Украины. «Со своей стороны мы должны сделать всё, чтобы Украина одержала победу в войне, но уже сейчас мы должны объединить свои силы для ускорения работы по восстановлению Украины», – подчеркнул президент Карис. Глава государства отметил и очень плодотворное сотрудничество Эстонии и Ирландии в международных организациях.

На встрече с послом Исландии глава Эстонского государства подчеркнул важную роль Исландии в восстановлении независимости Эстонии, а также очень хорошие двухсторонние отношения. Президент отметил, что хотя наши отношения можно назвать очень хорошими, есть возможность сделать их еще более тесными в цифровой сфере, экономике и культуре. «Исландия – ментально близкое нам государство, которое присоединилось к санкциям Европейского союза против России и всесторонне поддерживает Украину», – сказал президент Карис. Он добавил, что Исландия также играет свою роль в том, что в связи с агрессией России в Украине члены Арктического совета приостановили общение с Россией». Глава государства подчеркнул, что Эстония высоко ценит сотрудничество с Исландией и в рамках НАТО, а также в региональных форматах сотрудничества.