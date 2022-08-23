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Потерявшие надежду на работу украинские медики покидают Эстонию

Кадри Таммепуу
Потерявшие надежду на работу украинские медики покидают Эстонию
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Катерина Щетинина (слева) и Александра Писоренко, бежавшие от войны в Украине, в Confido весной, когда будущее для них обоих выглядело радужным. Сейчас Щетинина уехала из Эстонии, Писоренко все еще надеется, что ее десятилетний опыт работы медсестрой здесь наконец-то учтут.
Катерина Щетинина (слева) и Александра Писоренко, бежавшие от войны в Украине, в Confido весной, когда будущее для них обоих выглядело радужным. Сейчас Щетинина уехала из Эстонии, Писоренко все еще надеется, что ее десятилетний опыт работы медсестрой здесь наконец-то учтут. Фото: Mihkel Maripuu

Трудно серьезно воспринимать стоны и плачь государства о нехватке медсестер в ситуации, когда часть приехавших в Эстонию украинских медсестер считаются слишком образованными, чтобы в упрощенном порядке брать их на работу в качестве медсестер, а предоставляемые социальные гарантии сильно отстают от того, что предлагается в соседних странах. Сохраняется потребность в так называемых индивидуальных решениях, которые требуются в связи с разнообразным образованием и опытом работы военных беженцев.

«Война в Украине привела к нам много медицинских работников, но будут ли они задействованы, зависит от политической воли», – говорит руководитель сестринской службы Клиники онкологии и гематологии Северо-Эстонской региональной больницы Николай Товер, который не считает правильным оставлять кого-то за бортом в условиях вопиющей нехватки кадров в здравоохранении.

Николай Товер.
Николай Товер. Фото: Eero Vabamägi
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