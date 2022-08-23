Сотни людей собрались сегодня в Москве, чтобы почтить память Дарьи Дугиной, дочери кремлевского идеолога Александра Дугина, погибшей от взрыва автомобиля вечером 20 августа.
Фото и видео ⟩ «Она погибла во имя нашей русской победы»: как в Москве прощались с Дарьей Дугиной
Церемония проводилась в зале московской телекомпании «Останкино», рядом с открытым гробом был установлен портрет Дугиной, скорбящие возлагали к гробу цветы.
«Она погибла за народ, за Россию на фронте. Ведь фронт здесь, в каждом из нас. Самая большая цена, которую приходится платить, – она может быть оправдана только победой. Она жила во имя победы, она погибла во имя нашей русской победы», – заявил в начале церемонии отец Дарьи Дугиной.
В Москве также установлен стихийный мемориал памяти Дугиной, молодые люди несут цветы, свечи и иконы к скульптуре «Весть», сообщает Reuters. У одного из пришедших на футболке нарисована буква Z, у другого на рукаве виднеется нашивка с флагом ДНР.
«Буквально недавно все началось складываться. Казалось, что сейчас что-то произойдет, будет какое-то продвижение, какой-то рывок наш, вместе с Дашей. Этот взрыв был полной неожиданностью», – говорит молодой человек, который пришел к мемориалу в Москве.