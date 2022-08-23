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Фото и видео ⟩ «Она погибла во имя нашей русской победы»: как в Москве прощались с Дарьей Дугиной

rus.postimees.ee
«Она погибла во имя нашей русской победы»: как в Москве прощались с Дарьей Дугиной
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Цветы, возложенные в память о Дарье Дугиной в Москве, 22 августа.
Цветы, возложенные в память о Дарье Дугиной в Москве, 22 августа. Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Сотни людей собрались сегодня в Москве, чтобы почтить память Дарьи Дугиной, дочери кремлевского идеолога Александра Дугина, погибшей от взрыва автомобиля вечером 20 августа. 

Церемония проводилась в зале московской телекомпании «Останкино», рядом с открытым гробом был установлен портрет Дугиной, скорбящие возлагали к гробу цветы. 

«Она погибла за народ, за Россию на фронте. Ведь фронт здесь, в каждом из нас. Самая большая цена, которую приходится платить, – она может быть оправдана только победой. Она жила во имя победы, она погибла во имя нашей русской победы», – заявил в начале церемонии отец Дарьи Дугиной.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной.
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

В Москве также установлен стихийный мемориал памяти Дугиной, молодые люди несут цветы, свечи и иконы к скульптуре «Весть», сообщает Reuters. У одного из пришедших на футболке нарисована буква Z, у другого на рукаве виднеется нашивка с флагом ДНР. 

«Буквально недавно все началось складываться. Казалось, что сейчас что-то произойдет, будет какое-то продвижение, какой-то рывок наш, вместе с Дашей. Этот взрыв был полной неожиданностью», – говорит молодой человек, который пришел к мемориалу в Москве. 

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