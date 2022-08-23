Интервью ⟩ Ху из мистер Дугин?

– Второй Дугин создан западными медиа. Его хорошо знают, он все-таки свободно говорит на четырех европейских языках. Я его слушал на французском – его язык абсолютно литературный, грамотный, практически безупречный. Дугин очень восприимчив и сам хорошо знает западную литературу. Он одним из первых в русской мысли после 1991 года начал активно ее использовать. Как он это делал, другой вопрос. Никто не знал ни Карла Шмитта, ни Юлиуса Эволы, ни даже Ги Дебора, когда он их уже вовсю цитировал. Он ассоциируется с «новыми правыми» типа их основателя Алена де Бенуа, они оба преданы идеям Рене Генона. Но вместе с тем он воплощает в точности модель современного французского парламента, где треть – крайне правые, треть – крайне левые, а разница между ними – только в их отношении к эмигрантам, в остальном же их платформы практически идентичны. И Дугин осуществляет тот же синтез. И в этом смысле он очень удобен. Вы же понимаете, что западной академии и тем более западным СМИ очень трудно вникнуть в жуткие русские тексты вроде Юрия Мамлеева, в чей круг Дугин входил в юности, или Александра Проханова, с которым его связывала национал-большевистская партия. Это эндемические цветы, а Дугин переводим на язык западных интеллектуалов, его нельзя назвать специфически российским феноменом, таких много в развитых цивилизациях. Он работает, как коробка резонанса, которая порождает идеи, а они потом выборочно заимствуются политикой РФ. Разумеется, в крайне упрощенном виде. Повторяю, что и в этом смысле он был, как Жириновский. Только этот был для внутреннего рынка, а Дугин – для внешнего. Он поставщик конвертируемого продукта, который понятным для Запада образом воплощает несомненное безумие русских. Отсюда – представление, что он – «мозг Путина». Ложное представление.