Российская государственная корпорация «Росатом» требует от финской энергетической компании Fennovoima миллиардных компенсаций за расторжение контракта на строительство АЭС в Пюхяйоки, сообщает Yle со ссылкой на агентство Reuters.
«Росатом» требует у финской энергетической компании компенсацию в три миллиарда евро
«Росатом» требует у финской энергетической компании компенсацию в три миллиарда евро
Согласно информагентству, «Росатом» подал иск к Fennovoima на три миллиарда евро.
Fennovoima, в свою очередь, обратилась в суд с иском к «Росатому» с требованием о выплате компенсаций в размере двух миллиардов евро. В качестве причин упоминаются в том числе значительные задержки в выполнении проекта строительства атомной электростанции.
Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» в мае текущего года.
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