Вт, 23.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Росатом» требует у финской энергетической компании компенсацию в три миллиарда евро

rus.postimees.ee
«Росатом» требует у финской энергетической компании компенсацию в три миллиарда евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Российская государственная корпорация «Росатом» требует от финской энергетической компании Fennovoima миллиардных компенсаций за расторжение контракта на строительство АЭС в Пюхяйоки, сообщает Yle со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информагентству, «Росатом» подал иск к Fennovoima на три миллиарда евро.

Fennovoima, в свою очередь, обратилась в суд с иском к «Росатому» с требованием о выплате компенсаций в размере двух миллиардов евро. В качестве причин упоминаются в том числе значительные задержки в выполнении проекта строительства атомной электростанции.

Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» в мае текущего года.

Ключевые слова
Наверх