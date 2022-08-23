Премьер-министр Каллас отправилась в Йыгевамаа и Тарту

Премьер-министр начнет свой визит с Йыгевамаа, где встретится с местными предпринимателями.

В 13 часов премьер-министр приняла участие в мероприятии в парке Сыпрузе, в ходе которого имя фристайлистки Келли Сильдару было отмечено на бронзовой колонне возведенной в 2004 году монументальной скульптуры Тауно Кангро «Путь на Олимп».

Скульптуру делает уникальной в мировом масштабе то обстоятельство, что на ней увековечены имена всех эстонских спортсменов, завоевавших олимпийские медали. После того как ее имя было выгравировано на колонне, олимпийская медалистка посадила в парке именной дуб.

С 14:15 до 15:15 все желающие были приглашены в библиотеку Пыльтсамаа на открытую встречу, чтобы вместе с премьер-министром обсудить актуальные темы из жизни государства.

После обеда премьер-министр встретилась с волонтерами, которые помогали ликвидировать недавнее загрязнение на озере Лустивере и реке Умбуси.

С 16:45 до 17:45 премьер-министр встретилась в музее Бетти Альвер в Йыгева с местными жителями, чтобы обсудить проблемы и решения, которые позволили бы изменить жизнь в Йыгевамаа к лучшему.

В среду, 24 августа, премьер-министр будет находиться в Тарту. Каллас начнет день с посещения Военной Академии и Балтийского колледжа, где она встретится с ректором академии бригадным генералом Вахуром Карусом и с руководителем Балтийского оборонного колледжа бригадным генералом Ильмаром Таммом, а также встретится с офицерами.

В первой половине дня Каллас также примет участие в конференции Start-Up Day Executive и побывает в летней школе медсестер Клиники Тартуского университета. После этого она встретится с крупнейшими тартускими работодателями и посетит эстонское предприятие экономики замкнутого цикла Foxway Recommerce.

В 17 часов молодежь приглашается в ресторан Riffen на беседу, чтобы встретиться с Каей Каллас и обсудить с ней темы будущего Эстонии.