Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 23 августа: как прошел инфо-день на тему прав авиапассажиров и репортаж с KopliFest
Сегодня в выпуске:
– В Таллиннском аэропорту прошел инфо-день на тему прав авиапассажиров. Подробности в сюжете нашей съемочной группы!
– Обзор коротких новостей: получала ли Госпрокуратура от российских властей ходатайств по делу об убийстве Дугиной, чью собственность перейдут подлежащие сохранению детали нарвских монументов и какую коноплю скоро можно будет выращивать в Эстонии.
– Война в Украине длится уже 181 день. О том, что происходит в стране, в нашем материале.
– В таллиннском Ботаническом саду прошла выставка томатов. Все подробности жизни «сеньоров-помидоров» в материале нашего корреспондента.
– Международная панорама: каким оказался результат теста Санны Марин на наркотики, может ли паспорт РФ стать помехой для посещения достопримечательностей Литвы и почему погибла рыба в Одере.
– Посвященный в этом году киномузыке KopliFest прошел в Коплиском парке «Kase». Все подробности яркого и веселого праздника – в сюжете нашего корреспондента!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 23 августа.