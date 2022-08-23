«Новости в 7» за 23 августа: как прошел инфо-день на тему прав авиапассажиров и репортаж с KopliFest

Сегодня в выпуске:

– В Таллиннском аэропорту прошел инфо-день на тему прав авиапассажиров. Подробности в сюжете нашей съемочной группы!

– Обзор коротких новостей: получала ли Госпрокуратура от российских властей ходатайств по делу об убийстве Дугиной, чью собственность перейдут подлежащие сохранению детали нарвских монументов и какую коноплю скоро можно будет выращивать в Эстонии.

– Война в Украине длится уже 181 день. О том, что происходит в стране, в нашем материале.

– В таллиннском Ботаническом саду прошла выставка томатов. Все подробности жизни «сеньоров-помидоров» в материале нашего корреспондента.

– Международная панорама: каким оказался результат теста Санны Марин на наркотики, может ли паспорт РФ стать помехой для посещения достопримечательностей Литвы и почему погибла рыба в Одере.

– Посвященный в этом году киномузыке KopliFest прошел в Коплиском парке «Kase». Все подробности яркого и веселого праздника – в сюжете нашего корреспондента!