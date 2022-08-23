Президент Алар Карис отметил на саммите «Крымской платформы», что наш общий моральный долг – сопротивляться направленному против Украины злу, которое представляет путинский режим.
Карис: наш долг сопротивляться направленному против Украины злу
«Моральный долг каждого человека – сопротивляться направленному против Украины невообразимому злу, которое представляет режим Путина. Каждый российский гражданин также может повлиять на события в своей стране», – подчеркнул президент Карис на виртуальном саммите «Крымской платформы», который провел президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Кариса, для того, чтобы добиться стабильного мира в Украине, следует скорее предоставить ей больше военной помощи для освобождения ее территории и усилить санкционное давление на Россию.
В своем выступлении Карис также отметил важность изучения истории. «Наше будущее зависит от молодежи, которая сейчас учится в школе, и ее образования. Нас формирует история, а нехватка знаний о прошлом не должна определять наше будущее. Чтобы не дать повториться подобной жестокости и дать мир будущему, нужно преподавать историю своих народов, противостоять распространению ложной пропаганды и активной промывке мозгов», – сказал Карис.
Карис призвал поддержать инициативу по преподаванию и изучению не подверженной идеологии истории, а историков – записывать свои школьные уроки на всех языках и создать площадку для этих лекций, чтобы помочь учителям со всего мира найти убедительный материал.
По его словам, лучшее знакомство с украинской историей позволило бы успешнее добиться того, чтобы незаконная аннексия ни Крыма, ни любого другого региона Украины никогда не была признана. «Потому что те, кто знает историю, умеют избегать ошибок и смогут построить лучшее будущее. Сейчас мы видим, что благодаря незнанию агрессору проще представлять свои ложные нарративы и, опираясь на них, строить империю зла», – подчеркнул Карис.
Эстония продолжит поддерживать Украину так долго, как потребуется, чтобы помочь выиграть эту войну и восстановить территориальную целостность Украины в признанных на международном уровне границах, подчеркнул президент Карис. «Мы предлагаем ужесточить ограничения для поездок жителей России по Европе, потому что мышление людей начнет меняться только когда почувствуют влияние санкций на свою личную жизнь и возможности», – сказал Карис.
Кроме того, по словам Карис, чтобы достичь в Европе стабильного мира, следует сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость и ответственность, а также отдать под суд виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества.
Саммит «Крымской платформы» под руководством президента Украины Владимира Зеленского проходит во второй раз, в этом году в виртуальной форме. В нем участвуют лидеры европейских государств и других стран мир, а также представители НАТО, ЕС, ОБСЕ и других международных организаций.