Карис: наш долг сопротивляться направленному против Украины злу

«Моральный долг каждого человека – сопротивляться направленному против Украины невообразимому злу, которое представляет режим Путина. Каждый российский гражданин также может повлиять на события в своей стране», – подчеркнул президент Карис на виртуальном саммите «Крымской платформы», который провел президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Кариса, для того, чтобы добиться стабильного мира в Украине, следует скорее предоставить ей больше военной помощи для освобождения ее территории и усилить санкционное давление на Россию.

В своем выступлении Карис также отметил важность изучения истории. «Наше будущее зависит от молодежи, которая сейчас учится в школе, и ее образования. Нас формирует история, а нехватка знаний о прошлом не должна определять наше будущее. Чтобы не дать повториться подобной жестокости и дать мир будущему, нужно преподавать историю своих народов, противостоять распространению ложной пропаганды и активной промывке мозгов», – сказал Карис.

Карис призвал поддержать инициативу по преподаванию и изучению не подверженной идеологии истории, а историков – записывать свои школьные уроки на всех языках и создать площадку для этих лекций, чтобы помочь учителям со всего мира найти убедительный материал.