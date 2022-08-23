Посол США в НАТО: большинство стран поддерживает вступление Финляндии и Швеции в альянс

«Мы не знаем, что нас ожидает в предстоящие недели со стороны тех сами стран, которые еще не ратифицировали», – сказала Смит в интервью BNS, добавив, что большинство стран сослалось скорее на бюрократический процесс, чем на вопросы по существу дела.

«Увидим, выступит ли Турция с дополнительными комментариями или недовольством, – сказала она. – Мы занимаемся проблемами по мере их появления, решаем их так же, как и раньше, то есть напрямую».

По словам Смит, за 73 года в штаб-квартире НАТО неоднократно бывали ситуации, где тот или иной союзник на встрече поднимает свои проблемы.

«Это сценарий, с которым мы сталкивались несчетное количество раз в истории НАТО, так что мы им занялись, – сказала она, пояснив, что в случае с Турцией, Финляндией и Швецией сразу же задействовали двухполосный подход. – Мы рекомендовали трем странам сесть и обсудить все разногласия и беспокойство Турции».

По словам посла, вторым подходом была дискуссия на уровне НАТО, так что к мадридскому саммиту в конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал, что Швеция и Финляндия обратили внимание на беспокойство Анкары, «так что мы смогли дать зеленый свет процессу вступления».

Смит добавила, что процесс ратификации вышел на финишную прямую и в последующие недели в странах альянса продолжится соответствующая работа.

В связи с российской войной агрессии, которая началась в полномасштабной форме 24 февраля, изменилась позиция общества и политиков Финляндии и Швеции и страны подали заявку на вступление в НАТО.