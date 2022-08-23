Граничащие с РФ страны ЕС могут запретить въезд российским туристам

Входящие в Евросоюз и граничащие с Россией страны могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в связи с этим. О планах Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии во вторник, 23 августа, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Я разговаривал с министрами из всех этих стран… Я не вижу больших политических разногласий», – сообщил он журналистам в Вильнюсе. Глава МИД Латвии также отметил, что региональный визовый запрет он намерен обсудить с коллегами из четырех стран в рамках Совета ЕС 29 августа. При этом названые страны предполагают отказывать во въезде туристам из РФ и впускать диссидентов, указал он. «Российских туристов не должно быть в Европейском Союзе… Их страна осуществляет геноцид (в Украине – прим. ред.)», – подчеркнул Ландсбергис и напомнил, что после остановки авиасообщения россияне въезжают в ЕС главным образом через сухопутные границы.

Запрет на визы россиянам обсудят 29 августа

В предстоящий понедельник главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам в качестве еще одного ответа на продолжающуюся войну РФ против Украины. Главными сторонниками этого решения являются государства, имеющие с Россией общие границы. Дания также сигнализировала о готовности присоединиться к этому шагу.