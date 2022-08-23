Начинается исследование загрязнения нефтепродуктом на дне Штромки

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, поиск подрядчика занял время, так как задание сложнее среднего. В Эстонии было мало случаев, когда приходилось проводить исследование грунта на дне водоема и ликвидировать загрязнение. «В результате нескольких конкурсов мы нашли партнера, с чьей помощью можем приступить к исследованию и выяснить точное расположение загрязнения и его объем». Работы выполнит OÜ REI Geotehnika.

Когда станут известны результаты исследования, то есть масштаб и расположение загрязнения, будет объявлен конкурс на поиск ликвидатора загрязнения.

Первые признаки загрязнения остаточными нефтепродуктами в воде на Штромке обнаружили в конце июня, когда в воде и на песке заметили маленькие маслянистые пятна. По словам старейшины Пыхья-Таллинна, районная управа в сотрудничестве со Спасательным департаментом и Департаментом окружающей среды отреагировали оперативно, и зона загрязнения была ограждена. В конце июня Департамент окружающей среды взял пробы загрязнения и отправил их в лабораторию. Источник загрязнения неизвестен, но на основании того, как глубоко загрязнение находится и как себя ведет, речь идет о давнем остаточном загрязнении мазутом, которое вышло близко к поверхности из-за того, что волны с течением времени перенесли песок и сделали песчаный слой тоньше.