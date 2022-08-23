Нарвский политик Сергей Горлач не признал себя виновным в скупке голосов

По процессу вместе с Горлачом проходит Наталья Симонова, которая признала себя виновной. Представитель Симоновой ходатайствовал о том, чтобы процесс был закрытым по соображениям конфиденциальности и защиты данных о здоровье, однако суд на это не согласился.

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и Наталья Симонова, член правления общественной организации Narva Kutsehaiget Ühing, организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт профинансировало MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing.

Согласно собранным доказательствам, Наталья Симонова инструктировала участников перед отъездом, попросив их взять с собой удостоверение личности и его коды. После выезда на экскурсию людей по одному приглашали на заднее сиденье автобуса, где им давали возможность проголосовать за последнего на ноутбуке Сергея Горлача. 17 человек сделали это.

Сергей Горлач баллотировался на местных выборах в Нарве под вторым номером в списке Катри Райк и был избран с 408 голосами. Он также претендовал на пост председателя Нарвского городского совета, но после того, как стало известно о подозрении в фальсификации результатов голосования, депутаты из списка Райк отказались с ним сотрудничать.

Центральная криминальная полиция задержала Горлача в качестве подозреваемого 2 ноября прошлого года.